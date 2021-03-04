Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi

HER YIL DÜNYAYA YALNIZCA BİR YAVRU GETİREBİLİYORLAR

Bununla birlikte, albatroslar her yıl sadece bir yumurta bırakıyor. Bu durum ise her yavrunun sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini türün devamı için gerekli kılıyor. Bu nedenle Midway Atoll, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi tarafından koruma altına alınan habitatlar arasında yer alıyor.