Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (USFWS), dünyanın bilinen en yaşlı vahşi kuşunun 40. yavrusunun dünyaya geldiğini açıkladı. 70 yaşındaki Wisdom (Bilge) adlı Layson albatrosu Hawaii’den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki küçük bir ada olan Midway Atoll'da yaşıyor.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 16:24

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 1

1951 YILINDA DOĞDU

1951 yılında doğduğu düşünülen Wisdom, ilk kez kurum tarafından 1956’da izlenmeye başladı. Hayvanın 2010 yılından beri 'Akeakamai' adlı bir erkek kuşla çiftleştiği ve bugüne kadar en  az 40 yavru dünyaya getirdiği belirtildi. 

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 2

HER YIL DÜNYAYA YALNIZCA BİR YAVRU GETİREBİLİYORLAR

Bununla birlikte, albatroslar  her yıl sadece bir yumurta bırakıyor. Bu durum ise her yavrunun sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini türün devamı için gerekli kılıyor. Bu nedenle Midway Atoll, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi tarafından koruma altına alınan habitatlar arasında yer alıyor.

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 3

Laysan albatrosları (Phoebastria immutabilis)  hayatlarının yüzde 90’ını denizde geçiriyor, bu da araştırmacıların onları Hawaii adaları çevresindeki üreme alanlarına döndüklerinde onları inceleyebilecekleri anlamına geliyor.

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 4

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (USFWS) sözcüsü  Beth Flint tarafından yapılan açıklamada, “Albatrosların dönüşü yalnızca kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif deniz kuşlarının ve gelecekte hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları habitatları nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. 

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 5

HAWAİİ ADALARINDAKİ EN YAYGIN İKİNCİ KUŞ TÜRÜ

lk olarak 1893'te İngiliz zoolog Lionel Walter Rothschild tarafından bilimsel olarak tanımlanan Laysan albatrosları, tahmini 2,5 milyon kuşluk nüfusu ile Hawai Adaları'ndaki en yaygın ikinci deniz kuşlarını oluşturuyor. 21. yüzyıla kadar, Layson albatrosların ortalama 40 yıl yaşadıkları düşünülüyordu, ta ki Wisdom bu varsayımı çürütene kadar.

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 6

Araştırmacılar, Wisdom’un uzun bir süredir yaşadığını ilk olarak 2002 yılında, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden Chandler Robbins’un kuşun kimlik halkasının hasar gördüğünü fark ettiğinde öğrendi. Robbins, etiketi daha yakından incelediğinde halkanını 46  yıl önce kendisi tarafından henüz bir öğrenciyken takıldığını fark etti. 

Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 7

70 YAŞINA ULAŞMASI BÜYÜK BİR MUCİZE

Öte yandan Flint, iklim değişikliği, köpekbalıkları tehdidi,  istilacı fareler ve artan plastik kirliliği dahil olmak üzere Laysan albatroslarının şu anda karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alındığında, Wisdom’un 70 yaşına ulaşmasının etkileyici olduğunu söyledi.
Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi - 8

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