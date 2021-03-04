Dünyanın en yaşlı kuşu "Wisdom" 40. yavrusunu dünyaya getirdi

ntv.com.tr 04.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 16:24
1951 yılında doğduğu düşünülen Wisdom, ilk kez kurum tarafından 1956’da izlenmeye başladı. Hayvanın 2010 yılından beri 'Akeakamai' adlı bir erkek kuşla çiftleştiği ve bugüne kadar en az 40 yavru dünyaya getirdiği belirtildi.
Bununla birlikte, albatroslar her yıl sadece bir yumurta bırakıyor. Bu durum ise her yavrunun sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini türün devamı için gerekli kılıyor. Bu nedenle Midway Atoll, ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi tarafından koruma altına alınan habitatlar arasında yer alıyor.
Laysan albatrosları (Phoebastria immutabilis) hayatlarının yüzde 90’ını denizde geçiriyor, bu da araştırmacıların onları Hawaii adaları çevresindeki üreme alanlarına döndüklerinde onları inceleyebilecekleri anlamına geliyor.
ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi (USFWS) sözcüsü Beth Flint tarafından yapılan açıklamada, “Albatrosların dönüşü yalnızca kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif deniz kuşlarının ve gelecekte hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları habitatları nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.
lk olarak 1893'te İngiliz zoolog Lionel Walter Rothschild tarafından bilimsel olarak tanımlanan Laysan albatrosları, tahmini 2,5 milyon kuşluk nüfusu ile Hawai Adaları'ndaki en yaygın ikinci deniz kuşlarını oluşturuyor. 21. yüzyıla kadar, Layson albatrosların ortalama 40 yıl yaşadıkları düşünülüyordu, ta ki Wisdom bu varsayımı çürütene kadar.
Araştırmacılar, Wisdom’un uzun bir süredir yaşadığını ilk olarak 2002 yılında, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden Chandler Robbins’un kuşun kimlik halkasının hasar gördüğünü fark ettiğinde öğrendi. Robbins, etiketi daha yakından incelediğinde halkanını 46 yıl önce kendisi tarafından henüz bir öğrenciyken takıldığını fark etti.