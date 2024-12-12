Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan veriler, AB üyesi ülkelerdeki asgari ücret seviyelerinin yıllar içinde nasıl farklılık gösterdiğini gözler önüne seriyor. Çalışma, Avrupa ülkelerindeki asgari ücret düzeylerini analiz ederken, aday ülkeler ve ABD ile de karşılaştırmalar yaparak küresel bir perspektif sunuyor. Peki, dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 1

Son 10 yıl içinde asgari ücretlerde önemli dalgalanmalar meydana geldi. Bu 10 yıllık süreçte ülkeler arasındaki gelir farkları daha belirgin hale gelirken, asgari ücretler hem çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek hem de ekonomik dengeleri korumak amacıyla sürekli güncellendi. Eurostat ve Minimum Wage Statistics verilerine göre, ülkeler arasında ekonomik büyüme, enflasyon ve hükümet politikalarına bağlı olarak asgari ücret oranlarında dikkate değer artışlar gözlemlendi.  Peki, dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?  İşte 10 yıllık süreçte maaşlardaki değişim oranı ve ülkelerin asgari ücretleri:

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 2

Lüksemburg

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 1921,03

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 2570, 93

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 3

İrlanda

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 1461,85

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 2146,30

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3,9

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 4

Hollanda

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 1495,20

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 2134,08

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3,6

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 5

Belçika

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 1501,82

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 2070, 48

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3,3

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 6

Fransa

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 1445

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 1766

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 2

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 7

İspanya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 752

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 1323

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 5,8

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 8

Slovenya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 789

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 1253

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 4,7

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 9

ABD

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 920

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 1173

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 2,5

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 10

Polonya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 404

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 997

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 9,5

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 11

Yunanistan

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 683, 76

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 968,33

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3,5

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 12

Portekiz

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 565,83

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 956,67

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 5,4

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 13

Malta

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 717,95

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 925,34

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 2,6

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 14

Litvanya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 289,62

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 924

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 12,3

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 15

Hırvatistan

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 398,31

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 840

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 7,7

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 16

Estonya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 355

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 820

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 8,7

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 17

Çekya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 309,62

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 755,24

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 9,3

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 18

Slovakya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 352

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 750

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 7,9

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 19

Romanya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 205,34

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 734,37

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 13,7

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 20

Letonya

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 320

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 700

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 8,1

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 21

Macaristan

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 328,16

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 675,27

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 7,5

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 22

Türkiye

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 391,45

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 568,47

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 3,8

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 23

Sırbistan

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 232,68

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 544,22

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 8,9

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 24

Karadağ

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 288,05

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 532,54

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 6,3

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 25

Bulgaristan

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 173,84

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 477,04

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 10,6

Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi - 26

Arnavutluk

Temmuz 2014 aylık asgari ücret (euro) 156,85

Temmuz 2024 aylık asgari ücret (euro) 398,76

Yıllık ortalama değişim (yüzde) 9,8

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