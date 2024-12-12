Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? Asgari ücretin 10 yıllık değişimi

Son 10 yıl içinde asgari ücretlerde önemli dalgalanmalar meydana geldi. Bu 10 yıllık süreçte ülkeler arasındaki gelir farkları daha belirgin hale gelirken, asgari ücretler hem çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek hem de ekonomik dengeleri korumak amacıyla sürekli güncellendi. Eurostat ve Minimum Wage Statistics verilerine göre, ülkeler arasında ekonomik büyüme, enflasyon ve hükümet politikalarına bağlı olarak asgari ücret oranlarında dikkate değer artışlar gözlemlendi. Peki, dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? İşte 10 yıllık süreçte maaşlardaki değişim oranı ve ülkelerin asgari ücretleri: