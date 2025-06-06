Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı

Hindistan Başbakanı Modi, Keşmir'de dünyanın en yüksek demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.

Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı - 1

Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü, Keşmir’in Hindistan'ın kontrolünde bulunan bölgesinde açıldı. Cemmu ve Keşmir eyaletindeki açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı. Açılış töreni, nisan ayında silahlı kişilerin eyalette turistlerin üzerine ateş açması ve Hindistan’ın saldırıdan sorumlu tuttuğu Pakistan’a saldırmasından haftalar sonra geldi. Bu, aynı zamanda, silahlı saldırı ve Hindistan-Pakistan geriliminden bu yana Modi’nin Keşmir’e yaptığı ilk ziyaret oldu.

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Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı - 2

EYFEL'DEN FAHA YÜKSEK

CNN International’ın haberine göre, Chenab Köprüsü, kendisiyle aynı adı taşıyan nehrin 395 metre üzerinde yer alıyor. Bu, Fransa’nın başkenti Paris’in ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’nin tepesinden 29 metre daha uzun olduğu anlamına geliyor. Yapımı 160 milyon dolardan fazla bir maliyet yaratan köprünün uzunluğu ise bin 315 metre. Köprü, aynı zamanda Keşmir ve Hindistan’ın geri kalanı arasındaki ilk demiryolu bağlantısı olma özelliği taşıyor. 

Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı - 3

DEMİRYOLU BAĞLANTI PROJESİ DE AÇILDI

Hindistan Başbakanı Modi, köprünün yanı sıra Udhampur-Srinagar-Baramulla Demiryolu Bağlantısı projesinin de açılışını yaptı. Bu tren hattı, Hindistan’ın geri kalanını Keşmir’in Hindistan’ın kontrolü altında olan bölgelerine bağlıyor. 2014 yılında göreve gelen Modi, ülkedeki kara ve demiryolu bağlantılarını genişletmesi ve uzak bölgeleri büyük kentlerle bağlayan bağlantılar inşa etmesiyle biliniyor. 

Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı - 4

OTOYOL PROJESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan, Modi’nin Uttarakhand eyaletinde inşa etmeyi planladığı milyonlarca dolarlık “Char Dham Otoyol Projesi” Kasım 2023’te inşaat sırasında bir dağ tünelinin çökmesi sebebiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Göçük sebebiyle onlarca işçi mahsur kalmış, arama-kurtarma çalışmaları günlerce sürmüştü. Aynı yıl ağustos ayında da kuzeydeki Mizoram eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün çökmesi üzerine 10’u aşkın işçi hayatını kaybetmişti. 

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