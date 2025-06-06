Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü açıldı

Dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü, Keşmir’in Hindistan'ın kontrolünde bulunan bölgesinde açıldı. Cemmu ve Keşmir eyaletindeki açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı. Açılış töreni, nisan ayında silahlı kişilerin eyalette turistlerin üzerine ateş açması ve Hindistan’ın saldırıdan sorumlu tuttuğu Pakistan’a saldırmasından haftalar sonra geldi. Bu, aynı zamanda, silahlı saldırı ve Hindistan-Pakistan geriliminden bu yana Modi’nin Keşmir’e yaptığı ilk ziyaret oldu.