Dünyanın en yüksek geçiş noktası: Pakistan ile Çin'i birbirine bağlayan "Khunjerab"

Peşaver’den sınırı ziyaret etmeye ailesiyle gelen Kaşif Zaman, manzarası ve havası için bölgeye geldiğini belirterek, "Afganistan sınırındaki Torham’a 70 kilometre mesafede oturuyorum. Çatışma olduğu için oraya hiç gitmedim. Ama Khunjerab sınırı güvenli ve buraya defalarca geldim." diye konuştu.