Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor

ntv.com.tr - AFP 08.07.2021 - 09:48 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 09:57
Tasarımcılarına göre, 20 metreden yüksek ve yaklaşık 5 bin ton kum içeren dünyanın en yüksek kumdan kalesi Danimarka'da tamamlandı.
21,16 metre yüksekliğe sahip kale, Guinness Dünya Rekorları'na göre daha önce en yüksek kumdan kale unvanını elinde tutan ve 2019'da Almanya'da inşa edilenden 3 metreden daha uzun.
Bununla birlikte, küçük sahil kasabası Blokhus'ta, bir piramidi andıran karmaşık bir şekilde dekore edilmiş yapı, toplam 4 bin 860 ton kumdan oluşuyor.
Kumdan kalenin Hollandalı tasarımcısı Wilfred Stijger, dünyanın en iyi 30 kum heykeltıraşından yardım aldı. Stjger kalenin, pandeminin başlangıcından bu yana corona virüsün dünya üzerinde sahip olduğu gücü temsil etmesini istediğini söyledi.
Kalenin tepesinde taç giyen virüsün bir tasviri var. Stijger, "Hayatlarımızı her yerde yönetiyor. Bize neyi yapıp, neyi yapmamamız gerektiğini söylüyor” dedi.
Diğer taraftan, kalenin kumu daha yapışkan hale getirmek için yaklaşık yüzde 10 kil içerdiği belirtildi. Ayrıca, sonbahar ile kışın soğuk ve rüzgarlı koşullarına dayanabilmesi için bir tutkal tabakasıyla kaplandı.
Blokhus sakinleri, sahil evleri ve deniz fenerleri gibi kumdan kaleye dahil edilen yerel simgelerin yanı sıra, rüzgar sörfü ve uçurtma gibi popüler etkinliklerin tasvirlerini görmekten memnun oldular.