Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor

Danimarka'nın Blokhus kasabasında dünyanın en yüksek kumdan kalesi inşa edildi. 21 metre uzunluğundaki kale, corona virüsün dünyaya hükmedişini tasvir ediyor.

ntv.com.tr - AFP 08.07.2021 - 09:48 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 09:57

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 1

Tasarımcılarına göre, 20 metreden yüksek ve yaklaşık 5 bin ton kum içeren dünyanın en yüksek kumdan kalesi Danimarka'da tamamlandı.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 2

ÖNCEKİ REKORTMENDEN 3 METRE DAHA UZUN

21,16 metre yüksekliğe sahip kale,  Guinness Dünya Rekorları'na göre daha önce en yüksek kumdan kale unvanını elinde tutan ve 2019'da Almanya'da inşa edilenden 3 metreden daha uzun.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 3

YAKLAŞIK 5 BİN TON KUM KULLANILDI

Bununla birlikte, küçük sahil kasabası Blokhus'ta, bir piramidi andıran karmaşık bir şekilde dekore edilmiş yapı, toplam 4 bin 860 ton kumdan oluşuyor.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 4

CORONA VİRÜSÜN DÜNYADAKİ GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Kumdan kalenin Hollandalı tasarımcısı Wilfred Stijger, dünyanın en iyi 30 kum heykeltıraşından yardım aldı. Stjger kalenin, pandeminin başlangıcından bu yana corona virüsün dünya üzerinde sahip olduğu gücü temsil etmesini istediğini söyledi. 

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 5

Kalenin tepesinde  taç giyen virüsün bir tasviri var. Stijger, "Hayatlarımızı her yerde yönetiyor. Bize neyi yapıp, neyi yapmamamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 6

Diğer taraftan, kalenin kumu daha yapışkan hale getirmek için yaklaşık yüzde 10 kil içerdiği belirtildi. Ayrıca, sonbahar ile  kışın soğuk ve rüzgarlı koşullarına dayanabilmesi için bir tutkal tabakasıyla kaplandı.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 7

YEREL SİMGELER DAHİL EDİLDİ

Blokhus sakinleri, sahil evleri ve deniz fenerleri gibi kumdan kaleye dahil edilen yerel simgelerin yanı sıra, rüzgar sörfü ve uçurtma gibi popüler etkinliklerin tasvirlerini görmekten memnun oldular.

Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 8

UZUN BİR SÜRE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kalenin, muhtemelen önümüzdeki Şubat veya Mart aylarında şiddetli don başlayana kadar ayakta kalması bekleniyor.
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 9
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 10
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 11
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 12
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 13
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 14
Dünyanın en yüksek kumdan kalesi: Corona virüsün gücünü temsil ediyor - 15

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