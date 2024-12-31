Dünyanın en zararlı besini buymuş: Kötü kolesterolü yükseltip, damarları tıkıyor

Bu kılavuzlara göre, genel nüfus ve düşük riskli bireyler için LDLC seviyelerinin 100 mg/dL'nin altında ve HDL dışı-K seviyelerinin 130 mg/dL'nin altında tutulması önerilir.



Yüksek riskli bireyler için LDLC seviyeleri 70 mg/dL'nin altına ve HDL dışı-K seviyeleri 100 mg/dL'nin altına düşürülmelidir. Kalp krizi, anjin, felç veya kronik böbrek hastalığı öyküsü olanlar dahil olmak üzere çok yüksek riskli gruplar için hedef LDLC seviyeleri daha da düşüktür ve 55 mg/dL'nin altındadır.



Yüksek LDLC seviyelerinin etkili yönetimi genellikle statinler ve oral statin dışı ilaçların bir kombinasyonunu içerir. Statinler birinci basamak tedavi olmaya devam etmektedir, ancak bu kombinasyonların bile hedef seviyelere ulaşamadığı durumlarda enjekte edilebilir lipit düşürücü tedaviler önerilir. Bu ileri tedaviler, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kardiyovasküler riski daha da düşürmede dikkate değer bir etkinlik göstermiştir. Kişiselleştirilmiş yönetim yoluyla yüksek riskli hastalarda LDLC hedeflerine ulaşmanın kalp hastalıklarının görülme sıklığını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.



