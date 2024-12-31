Dünyanın en zararlı besini buymuş: Kötü kolesterolü yükseltip, damarları tıkıyor
Vücut sağlığını korumak ve kalp, şeker, kolesterol gibi hastalıkların oluşum riskini azaltmak için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız gerekiyor. Tükettiğiniz bazı gıdalar, kötü kolesterolün yükselmesine ve damar tıkanıklığına neden olabiliyor. İşte Harvard Health'in bir raporunda yer alan kolesterol seviyelerini yükselten besinlerin listesi.
Kolesterol lipit bir yağ çeşididir ve her insanda bulunması gerekir. Ancak vücut kolesterole ihtiyaç duysa da kanda çok fazla yer alması kalp hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir. Kolesterol dengesini sağlamak için sağlıklı beslenme biçimi büyük önem taşır. Bazı tükettiğiniz besinler kolesterol seviyesini yükselterek kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir.