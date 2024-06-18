Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en zeki ülkeleri herkes tarafından merak ediliyor. En zeki ülkeler listesi World Population Review'nin açıkladığı listede yer aldı. 100 ülkenin bulunduğu dünyanın en zeki ülkeleri listesinde birinci sıradaki ülke şaşırttı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen listede Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 1

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 2

Yüksek IQ'ya sahip ülkelerin belirlendiği listede Türkiye'de var.

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 3

Peki 100 ülke içerisinde dünyanın en zeki ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada. İşte merak edilen o liste...

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 4

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 5

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 6
Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 7

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 8

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 9


81. Afganistan - 80

80. Suudi Arabistan - 81

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 10

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 11

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 12


74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 13

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 14

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 15

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 16


62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 17


59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 18

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 19

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 20


49. Tayland - 89

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 21


48. Türkiye

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 22

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 23

40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 24


36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 25


31. İtalya - 97

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 26


27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 27

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 28


17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 29

11. İzlanda - 101

10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada? - 30

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

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