Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Dünyanın en zeki ülkeleri herkes tarafından merak ediliyor. En zeki ülkeler listesi World Population Review'nin açıkladığı listede yer aldı. 100 ülkenin bulunduğu dünyanın en zeki ülkeleri listesinde birinci sıradaki ülke şaşırttı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen listede Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı.