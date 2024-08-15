Dünyanın en zengin ikinci ülkesi! Bu ülkede neredeyse herkes milyoner!

2023 itibarıyla Lihtenştayn'ın kişi başına düşen milli geliri yaklaşık 165 bin dolar seviyesindedir. Neredeyse hiç ulusal borcu olmayan bu ülke, düşük vergi oranları ve güçlü finans sektörünün yanı sıra sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında da büyük bir ekonomik faaliyet göstermektedir. Nüfusunun yaklaşık üçte biri milyonerdir. 2016 yılında Lihtenştayn'da sadece 406 kişi işsizdi ve buna doğum izninde olanlar da dahildir.