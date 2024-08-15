Dünyanın en zengin ikinci ülkesi! Bu ülkede neredeyse herkes milyoner!
Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn İsviçre'nin doğusunda, Avusturya'nın batısında yer alan bir kara ülkesidir. Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ikinci ülke olan Lihtenştayn Türkiye'nin birçok ilinden daha küçük. Peki Lihtenştayn'ın ekonomik başarısının sebebi ne ve nasıl bu kadar hızlı büyüdü?
Avrupa'nın küçük prensliklerinden biri olan Lihtenştayn, güçlü ekonomik performansı ve siyasi istikrarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 38 bin kişiye ev sahipliği yapan 160 kilometrekarelik ülke kişi başına düşen milli gelir açısından dünya genelinde üst sıralarda yer alıyor.