Dünyanın en zor ve en kolay vatandaşlık veren ülkeleri hangileri?

3. SİNGAPUR

Singapur, lezzetli yemekleri ve son teknoloji kentsel tasarımıyla birçok insanı kendine çekiyor. Singapur vatandaşı olmak için ise bir Singapurlu ile evlenmek, çalışma iznine sahip olmak, en iki yıldır ülkede oturmak veya iş kurmak gerekiyor. Vatandaşlık başvurusunda bulunan öğrencilerin ise Singapur'da üç yıldan fazla yaşaması ve en az bir ulusal sınav veya programı geçmesi gerekiyor.