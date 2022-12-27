Dünyanın en zor ve en kolay vatandaşlık veren ülkeleri hangileri?

Birleşik Krallık vatandaşı olmak isteyen adayların, geçmiş taramasından geçmesi, İngilizce dil sınavlarından yeterli puan alması ve başvuru esnasından en az beş yıldır ülkede ikamet etmesi gerekiyor. Birleşik Krallığı vatandaşı olmak dünyadaki en pahalı ve zorlu vatandaşlık işlemleri arasında yer alıyor.
Japonya vatandaşı olmanın, dünyanın en iyi pasaportuna sahip olmak gibi pek çok faydası bulunuyor ancak bu süreç kolay değil. Japonya vatandaşı olmak isteyen kişilerin, el yazıyla Japonya bir mektup yazarak neden ülkenin vatandaşı olmak istediğini açıklaması gerekiyor. Ardından adayların, ülkede yaşam masraflarını nasıl karşılayacağını kanıtlması ve adını değiştirmesi gerekiyor.
Çin yasaları, yabancıların ülkede yaşayan bir akrabalarının olması durumunda Çin vatandaşı olmalarına olanak tanıyor. Eğer adayın Çin'de yaşayan bir akrabası yoksa ülenin vatandaşı olması oldukça zorlu.
İsviçre vatandaşı olmak için, adayın 10 yıldır ülkede ikamet olması ve C tipi bir çalışma iznine sahip olması gerekiyor. C tipi çalışma izni yabancılara ülkede oturum ve çalışma hakkı tanıyor.
Yabancıların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı olmak için ülkede en az 30 yıl boyunca yasal bir şekilde ikamet etmesi gerekiyor. Ancak, Umman, Katar ve Bahreynli Araplar 3 yıllık ikametin ardından, diğer Arap ülkelerinin vatandaşları ise 7 yıl ikametin ardından BAE'de vatandaşlık için başvurabiliyor.
Avrupa'da yer Lihtenştayn vatandaşı olmak isteyenler en az 30 yıldır ülkede yaşaması gerekiyor. Lihtenştayn vatandaşı olan biriyle evli olan kişiler için ise bu süre 5 yıla düşüyor.
Kuveyt vatandaşı olmak isteyen yabancıların en az 20 yıl, Arap ülkelerinden gelen yabanvıların ise en az 15 yıl ülkede ikamet etmeleri gerekiyor. Ancak vatandaşlığa başvuran kişilerin en azından son beş yıl içinde Müslüman olması ve Arapça'yı akıcı bir şekilde konuşması zorunlu tutuluyor.
Katar'da en az 25 yıl boyunca ikamet edenler ülkede vatandaş olmak için başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte, vatandaşlığa başvuracak kişilerin iki aydan fazla bir süre boyunca Katar'dan çıkmamış olması gerekiyor. Katar ayrıca her yıl yaklaşık 50 kişiyi vatandaş olarak kabul ediliyor.
Butan vatandaşı olmak isteyen kişilerin ülkede en az 20 yıl ikamet etmesi ve Butan Kralı hakkında hiçbir olumsuz yorumu bulunmaması gerekiyor.
Vatikan'da yalnızca ülkede veya Roma'da kardinal olarak çalışanlar, ya da Katolik Klisesi'nin resmi çalışanı olarak görev yapanlar vatandaşlık alabiliyor.
İşte vadandaşlık sürecinin en kolay olduğu ülkeler...
2021 yılında yapılan bir ankette Avustralya yabancılar için en yaşanabilir ülkelerin başında yer aldı. Avustralya vatandaşı olmak için ülkede oturum iznine sahip olmak ve dört yıl boyunca Avustralya'da ikamet etmiş olmak gerekiyor.
İrlanda vatandaşı olmak isteyenlerin ise ülkede 5 yıl boyunca ikamet etmesi ve çalışma iznine sahip olması gerekiyor.
Singapur, lezzetli yemekleri ve son teknoloji kentsel tasarımıyla birçok insanı kendine çekiyor. Singapur vatandaşı olmak için ise bir Singapurlu ile evlenmek, çalışma iznine sahip olmak, en iki yıldır ülkede oturmak veya iş kurmak gerekiyor. Vatandaşlık başvurusunda bulunan öğrencilerin ise Singapur'da üç yıldan fazla yaşaması ve en az bir ulusal sınav veya programı geçmesi gerekiyor.
Uygun yaşam maliyeti, çeşitlilik ve erişilebilirlik, Meksika'yı yabancıların favorisi haline getiriyor. Meksika vatandaşı olmak, iki ila beş yıl arasında ikamet etmeyi ve İspanyolca dil sınavlarını geçmeyi gerektiriyor.
Kanada vatandaşı olmak için daimi ikametgah sahibi olunması, son beş yıl içinde ülkede ikamet edilmesi, vergilerin beyan edilmesi, vatandaşlık ve dil sınavlarının geçilmesi gerekiyor.