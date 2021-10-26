Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü

DİĞER İSKELETLERDEN 700 YIL DAHA GENÇ

Arkeologlar, mezarın üzerindeki bir şaftın içine sıkışmış bir iskeletle karşılaşana kadar her mezarda insan kalıntıları buldu. Daha derin bir incelemenin ardından, ana bölgedeki üç iskeletin akraba olduğu, şafttaki iskeletin bu aileye ait olmadığı ve öldüğünde onlardan 700 yaş daha genç olduğu belirlendi.

Adamın öldüğü tarihi belirleyen kemik analizinin ardından uzmanlar, onun bin 300 yıl önceki ölümünün gizemini aralamak için çalışmaya başladı.