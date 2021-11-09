Dünyanın geleceği tehlikede: Pandemiden kaynaklanan 26 bin ton plastik atık okyanus ve denizlere ulaştı

EN ÇOK ASYA VE AVRUPA'DAN GELİYOR

Bilim insanları, yüzyılın sonuna kadar pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ya da kumsallara ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Diğer taraftan Çin araştırması, yanlış yönetilen plastik atıkların yüzde 46'sının, bölgedeki bireylerin yüksek düzeyde maske takması nedeniyle Asya'dan geldiğini, yüzde 24’ünün Avrupa’den ve yüzde 22’sinin Kuzey ve Güney Amerika'dan geldiğini buldu.