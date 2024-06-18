Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor?

Savaş Sudan'ı harap etti, ülkenin büyük bir kısmını yok etti ve 18 milyon insanı açlıkla karşı karşıya bıraktı. Yıllardır süren savaşın gölgesinde dünyanın şahit olduğu en büyük kıtlıkla mücadele eden Sudan aynı zamanda son yılların en büyük göç krizi ile de karşı karşıya. Peki "insan yapımı kıtlıkla" mücadele eden Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor?

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 1

Sudan'da süren savaş ülkenin büyük bölümünde yıkıma neden oldu.

Sudan ordusu ile ana amaçlarının demokrasiyi kurmak olduğunu söyleyen paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışma her geçen hafta daha da kötüleşiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 2

BATI SUDAN'DA SOYKIRIM İZLERİ

Savaş sırasında on dört bin kişi öldürüldü ve Batı Sudan'daki Darfur'un başka bir soykırıma doğru gidiyor olabileceğine dair güvenilir raporlar var. Durum felaket seviyelerine doğru kötüleşmeye devam ediyor.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 3

EN AĞIR İNSANİ KRİZ

ABD'li yetkililerden gelen raporlar, Sudan'ın 1983 ile 1985 yılları arasında bir milyon insanın ölümüne yol açan Etiyopya'daki kıtlıktan bu yana dünyanın gördüğü en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Sudan'daki koşullar, 20. yüzyılın en ağır insani krizlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 4

18 MİLYON İNSAN AÇ

Dünya Gıda Programı'na göre Sudan'da yaklaşık 18 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya, bunların 5 milyonu acil açlık seviyesinde.

Sudan'da çalışan bir gıda güvenliği uzmanı BBC'ye, eylül ayına kadar nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlık durumunda olmasını beklediğini söyledi.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 5

SAVAŞ ÖNCESİNDE SUDAN

Savaş başlamadan önce Sudan zaten birçok insani sorunla karşı karşıyaydı.

Dünya Bankası'na göre 2021'de Sudan'daki hanelerin yüzde 40'ından fazlasının temel su hizmetlerine, yüzde 67'sinin ise temel sanitasyona erişimi yoktu.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 6

9 MİLYON İNSAN GÖÇE ZORLANDI

Savaş, Sudan'ın ekonomisini harap etti ve insanları daha da yoksul duruma düşürdü.

9 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 2 milyon kişi de sınır ülkelerine itildi.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 7

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇ KRİZİ

Sudan dünyadaki en büyük yerinden edilme krizini yaşıyor.

Unicef'e göre ülke içinde yerinden edilenlerin dört milyondan fazlası çocuk; bu da Sudan'ın aynı zamanda dünyanın en büyük yerinden edilmiş çocuk kriziyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 8

Canlarını kurtarmak için kaçanlar geride işyerleri ve işyerleri ile bir zamanlar tarım için kullanılan ancak “savaş alanına” dönüşen arazileri bıraktı.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 9

REKOR SEVİYDE ENFLASYON

Sonuç, 2023'te yüzde 146'ya yükselen göz yaşartıcı hiperenflasyon oldu; gıda fiyatları şu anda beş yıllık ortalamanın yüzde 350 üzerinde.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 10

Dünyanın dikkatinin büyük bir kısmı, başka bir insan kaynaklı kıtlığa sahne olan Gazze'ye odaklanmış durumda.

Sudan halihazırda dünyadaki en kötü insani kriz haline gelmiş durumda ve medyada çok daha az yer alan ve küresel düzeyde endişe duyulan, tarihi boyutlarda bir insani felakete doğru ilerliyor.

BM'nin ülke için yaptığı insani yardım çağrısı, ihtiyaç duyduğu fonun yalnızca yüzde 16'sını aldı.

Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? - 11
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