Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor?
Savaş Sudan'ı harap etti, ülkenin büyük bir kısmını yok etti ve 18 milyon insanı açlıkla karşı karşıya bıraktı. Yıllardır süren savaşın gölgesinde dünyanın şahit olduğu en büyük kıtlıkla mücadele eden Sudan aynı zamanda son yılların en büyük göç krizi ile de karşı karşıya. Peki "insan yapımı kıtlıkla" mücadele eden Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor?
Sudan'da süren savaş ülkenin büyük bölümünde yıkıma neden oldu.
Sudan ordusu ile ana amaçlarının demokrasiyi kurmak olduğunu söyleyen paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışma her geçen hafta daha da kötüleşiyor.