Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor?

EN AĞIR İNSANİ KRİZ

ABD'li yetkililerden gelen raporlar, Sudan'ın 1983 ile 1985 yılları arasında bir milyon insanın ölümüne yol açan Etiyopya'daki kıtlıktan bu yana dünyanın gördüğü en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Sudan'daki koşullar, 20. yüzyılın en ağır insani krizlerinden biri olarak kabul ediliyor.