Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak

ntv.com.tr 18.06.2020 - 11:55
Araştırmacılar, kutup bölgelerindeki sıcaklıkların okyanus akıntılarının taşıdığı ısı nedeniyle hızla yükseldiğini ve buzulların eridiğini açıkladı.
AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında Sibirya'nın bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üzerine çıktı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Martin Stendel, kuzeybatı Sibirya'da görülen anormal mayıs sıcaklıklarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan 100 bin yılda sadece bir kez gerçekleşebileceğini söyledi.
Kopernik İlkim Değişikliği Servisi’nden Freja Vamborg, “Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Rosgidromet Hava Servisi’nden baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova ise “Sibirya’da sıcaklıklar son 130 yıldan beri sürekli artıyor. Ancak bu kış Sibirya tarihindeki en yüksek sıcalıkları yaşadı. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinden 6 derece daha yükseldi” diyerek yüksek sıcaklıkların endişe verici olduğunu söyledi.
Berkeley Earth projesinin baş araştırmacsı Robert Rohde ise, Rusya'nın bir bütün olarak 2020'de rekor yüksek sıcaklıklar yaşadığını aktardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, aralık ayında ülkede yaşanan anormel sıcaklıkların ciddi bir tehlike neden olabileceğini şu sözlerle açıklamıştı:
“Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan bazı şehirlerimiz permafrost (sürekli donmuş olarak kalan toprak) üzerine inşa edildi. Çözülmeye başlarsa, bunun ne gibi sonuçları olacağını hayal edebilirsiniz. Gerçekten çok ciddi. ”
Öte yandan, bu ay Sibirya'da bir yankıt tankerinin sızdırma yapması da permafrostun çözülmesinde etkili oldu. Putin, bu yüzden bölgede acil durum ilan etti. Bununla birlikte çiftiçilerin zararlı otları temizlemek için çıkardığı yangınlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak bölgede yüz binlerce hektarlık ormanın yok olmasına neden oldu.