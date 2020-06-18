Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak

Kopernik İlkim Değişikliği Servisi’nden Freja Vamborg, “Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.