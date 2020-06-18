Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak

Bilim insanları Sibiya’da görülen olağandışı yüksek sıcaklıkların alarm verici olduğunu açıkladı. Bölgede 30 dereceye varan sıcaklıkların altında; iklim değişikliği, orman yangınları, devasa bir petrol döküntüsü ve ağaç yiyen güve salgının rol oynadığı aktarıldı. Bununla birlikte, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle meydana gelen karbon emisyonlarındaki geçici düşüşe rağmen Sibiya’da artan sıcaklık, küresel çapta 2020'nin dünyanın en sıcak yılı olmasına neden oluyor.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 11:55

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 1

Araştırmacılar, kutup bölgelerindeki sıcaklıkların okyanus akıntılarının taşıdığı ısı nedeniyle hızla yükseldiğini ve buzulların eridiğini açıkladı. 

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 2

"O" DERECE OLAN YER ŞİMDİ "25" DERECE

Bununla birlikte, bu yıl  Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rus kasabaları olağanüstü sıcaklıklar kaydetti. Nizhnyaya Pesha 9 Haziran'da 30 dereceyi gördü ve yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da ise 22 Mayıs'ta 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.
Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 3

"İNSAN KAYNAKLI ZARAR OLMASA 100 BİN YILDA BİR GÖRÜLÜR"

AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında Sibirya'nın bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklıkları ortalamanın 10 derece  üzerine çıktı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Martin Stendel, kuzeybatı Sibirya'da görülen anormal mayıs sıcaklıklarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan 100 bin yılda sadece bir kez gerçekleşebileceğini söyledi.

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 4

Kopernik İlkim Değişikliği Servisi’nden Freja Vamborg, “Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 5

SICAKLIK ARTIŞI 130 YILDIR DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Rosgidromet Hava Servisi’nden baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova ise “Sibirya’da sıcaklıklar son 130 yıldan beri sürekli artıyor. Ancak bu kış Sibirya tarihindeki en yüksek sıcalıkları yaşadı. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinden 6 derece daha yükseldi”  diyerek yüksek sıcaklıkların endişe verici olduğunu söyledi.

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 6

Berkeley Earth projesinin baş araştırmacsı Robert Rohde ise, Rusya'nın bir bütün olarak 2020'de rekor yüksek sıcaklıklar yaşadığını aktardı.  

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 7

PUTİN: ÇOK CİDDİ SONUÇLAR GÖRÜLEBİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, aralık ayında ülkede yaşanan anormel sıcaklıkların ciddi bir tehlike neden olabileceğini şu sözlerle açıklamıştı:

 “Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan bazı şehirlerimiz permafrost (sürekli donmuş olarak kalan toprak) üzerine inşa edildi. Çözülmeye başlarsa, bunun ne gibi sonuçları olacağını hayal edebilirsiniz. Gerçekten çok ciddi. ”

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 8

ORMAN YANGINLARI VE GÜVE İSTİLASININ ETKİSİ

Öte yandan, bu ay Sibirya'da bir yankıt tankerinin sızdırma yapması da permafrostun çözülmesinde etkili oldu. Putin, bu yüzden bölgede acil durum ilan etti. Bununla birlikte çiftiçilerin zararlı otları temizlemek için çıkardığı yangınlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak bölgede yüz binlerce hektarlık ormanın yok olmasına neden oldu.

Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl 2020 olacak - 9

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜVELERİN SAYISINI ARTIRDI

Diğer taraftan, artan sıcaklıklarla birlikte Sibirya ipek güvesi sürüleri de hızla büyüdü. AFP'ye konuşan Vladimir Soldatov, “Tüm kariyerim boyunca hiç bu kadar devasa ve çok hızlı büyüyen güveler görmedim” ifadelerini kullanarak, iklim değişikliğinin ekosisteme olan etkisi hakkında uyardı.

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