Dünyanın gördüğü ikinci en büyük nükleer facia: Fukuşima'nın kurbanları felaketin 9. yıl dönümünde anılıyor

Japonya'da 11 Mart 2011'deki 9,0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen Fukuşima nükleer felaketinin kurbanları facianın 9. yıl dönümünde anılıyor. Önemli ölçüde radyoaktif sızıntının olduğu ve olay anında 2 bin 203 kişinin öldüğü günümüze dek ise radyosyonun etkileri nedeniyle 18 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilen facia, 1986'da yaşanan Çernobil nükleer felaketinin ardından en büyük nükleer facia olarak tarihe geçti.

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ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.03.2020 - 12:57

Japonya’nın Okuma bölgesinin başkenti Fukuşima’da meydana gelen nükleer felaketin kurbanları, facianın 9. yıl dönümünde ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerle anılıyor.

11 Mart 2011’de meydana gelen 9,0 büyüklüğünde Tohoku depremi ve ardından oluşan tsunami Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali’nde peş peşe patlamalar meydana gelmesine neden oldu.

Ardından santraldeki soğutma sistemi arızalanarak, yakıt çubukları açığa çıktı ve olması gerekenden 50 kat daha fazla radyoaktif atık çevreye yayıldı.

18 BİN 500 KİŞİ ÖLDÜ Felaketin ardından 160 binden fazla kişi başka yerlere taşınmaya zorlandı. Japon Hükümeti’nin verilerine göre facianın yaşandığı anda 2 bin 202 kişi deprem nedeniyle, 1 kişi radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Santralde çalışan 2 işçi radyosyan yanıkları nedeniyle, 37 işçi ise fiziksel yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak, günümüze dek yaklaşık 18 bin 500 kişinin radyasyonun etkileri nedeniyle yaşamını yitirdiği ve tahmin ediliyor.

Japon polisi 9 yılın ardından facida kaybolan kurbanların cesetlerini aramaya devam ediyor.

FUKUŞİMA'DAKİ FACİA 'İNSAN HATASI' Japonya'da 11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen Fukuşima nükleer felaketiyle parlamentonun hazırladığı raporda, Fukuşima santralındaki radyason krizinin insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğu sonucuna varıldı, "Nükleer felaket önlenebilirdi" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, faciayı, 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin tetiklediği kabul edilse de "Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki kaza ise doğal afet olarak görülemez. Bu kaza, insan hatasından kaynaklanan bir felaket. Kaza öngörülebilir ve önlenebilirdi" denilen raporda, ayrıca "nükleer felaketin sonuçları daha etkin önlemler alınarak hafifletilebilirdi" ifadesine yer verildi.