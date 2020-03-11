Dünyanın gördüğü ikinci en büyük nükleer facia: Fukuşima'nın kurbanları felaketin 9. yıl dönümünde anılıyor

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 11.03.2020 - 12:57 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 13:12
Japonya’nın Okuma bölgesinin başkenti Fukuşima’da meydana gelen nükleer felaketin kurbanları, facianın 9. yıl dönümünde ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerle anılıyor.
Felaketin ardından 160 binden fazla kişi başka yerlere taşınmaya zorlandı. Japon Hükümeti’nin verilerine göre facianın yaşandığı anda 2 bin 202 kişi deprem nedeniyle, 1 kişi radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti.
Japonya'da 11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen Fukuşima nükleer felaketiyle parlamentonun hazırladığı raporda, Fukuşima santralındaki radyason krizinin insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğu sonucuna varıldı, "Nükleer felaket önlenebilirdi" ifadeleri kullanıldı.