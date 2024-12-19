Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi?

İRAN'IN PETROL SEKTÖRÜ

İran'ın petrol sektörüyle ilgili de dikkat çeken haberler var.

Reuters haber ajansı, İran devrim muhafızlarının ülkedeki petrol sektöründe hakimiyetini artırdığını duyurdu.

Buna göre İran'ın petrol ihracatının yüzde 50'si devrim muhafızlarının kontrolünde. Üç yıl önce bu oran yüzde 20 ile sınırlıydı.

İran'ın yaptırımlara karşın petrol gelirlerinin yıllık 50 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.