Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi?
Esad rejiminin devrilmesiyle direniş ekseni zayıflayan İran'ın İsrail saldırısından korunabilmek için nükleer silah elde edebileceği yönündeki iddialar bir süredir gündemde. Almanya, Fransa ve İngiltere ortak bir açıklama yaparak İran'ın nükleer silah yapımında kullanılabilecek zenginleştirmiş uranyum stokunu hiç olmadığı kadar artırdığı uyarısı yaptı.
NÜKLEER SİLAHA YÖNELEBİLİR Mİ?
Esad rejiminin çökmesiyle direniş ekseni bir darbe daha alan İran, nükleer silaha yönelebilir mi?
ABD ve İngiliz medyasında son dönemde bu yönde makaleler çıkıyor.
Yapılan analizlerde Hizbullah ve Hamas'ın zayıflaması ve Esad rejiminin düşmesiyle direniş ekseni ağır darbe alan İran'ın İsrail'e karşı kendini savunmak için nükleer silah elde etmeye çalışabileceği değerlendimesi yapılıyor.
Bu nedenle İran'ın nükleer programına hız verebileceği iddia ediliyor.