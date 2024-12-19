Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi?

Esad rejiminin devrilmesiyle direniş ekseni zayıflayan İran'ın İsrail saldırısından korunabilmek için nükleer silah elde edebileceği yönündeki iddialar bir süredir gündemde. Almanya, Fransa ve İngiltere ortak bir açıklama yaparak İran'ın nükleer silah yapımında kullanılabilecek zenginleştirmiş uranyum stokunu hiç olmadığı kadar artırdığı uyarısı yaptı.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 1

NÜKLEER SİLAHA YÖNELEBİLİR Mİ?

Esad rejiminin çökmesiyle direniş ekseni bir darbe daha alan İran, nükleer silaha yönelebilir mi?

ABD ve İngiliz medyasında son dönemde bu yönde makaleler çıkıyor.

Yapılan analizlerde Hizbullah ve Hamas'ın zayıflaması ve Esad rejiminin düşmesiyle direniş ekseni ağır darbe alan İran'ın İsrail'e karşı kendini savunmak için nükleer silah elde etmeye çalışabileceği değerlendimesi yapılıyor.

Bu nedenle İran'ın nükleer programına hız verebileceği iddia ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 2

URANYUM STOKLARI REKOR KIRIYOR

İngiltere, Almanya ve Fransa ortak açıklama yaparak İran'ı zenginleştirmiş uranyum stoğunu hiç olmadığı kadar artırmakla suçladı.

İran'ın bu stoğu hiçbir sivil gerekçe olmadan artırdığı ileri sürüldü.

Bu sayede birden fazla nükleer silah yapabilecek materyaller elde ettiği belirtildi.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 3

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN GÜNDEMİNDE

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde de İran'ın nükleer programı vardı.

Konseyde İran ile Batılı ülkeler arasında 2015 yılında imzalanan ve Birleşmiş Milletler'in 2 bin 231 sayılı kararıyla desteklenen nükleer anlaşma ele alındı.

Anlaşmanın süresinin 10 ay içinde sona ereceğine dikkat çekildi.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 4

İRAN'DAN SERT KARŞILIK

İran’ın BM temsilcisi, İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasını öngören mekanizmanın hayata geçirilmesi halinde İran’ın da sert karşılık vereceğini söyledi.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 5

İRAN'IN PETROL SEKTÖRÜ

İran'ın petrol sektörüyle ilgili de dikkat çeken haberler var.

Reuters haber ajansı, İran devrim muhafızlarının ülkedeki petrol sektöründe hakimiyetini artırdığını duyurdu.

Buna göre İran'ın petrol ihracatının yüzde 50'si devrim muhafızlarının kontrolünde. Üç yıl önce bu oran yüzde 20 ile sınırlıydı.

İran'ın yaptırımlara karşın petrol gelirlerinin yıllık 50 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 6

PETROL GELİRİ NEREYE GİDİYOR?

Reuters'ın haberinde, Devrim Muhafızları'nın petrolden elde ettiği gelirin bir bölümünü İran'ın direniş ekseninde yer alan vekil güçlerine aktardığı belirtildi.

Devrim muhafızlarının sadece Hizbullah'a sağladığı kaynağın 700 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

Dünyanın gözü İran'da: Tahran'dan nükleer hamle gelir mi? - 7

Petrol zengini olmasına karşın İran içinde elektrik ve gaz tedariğinde sıkıntılar da yaşanmaya devam ediyor.

Soğuk hava ile elektrik ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan halka kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

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