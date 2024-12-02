Dünyanın gözü Suriye'de: Ülkeler çatışmalara nasıl tepki verdi?
Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. 28 Kasım'dan bu yana tüm dünyanın gözü Suriye'de. Esad müttefikleri ve karşıtlarından çatışmalara ilişkin farklı açıklamalar yapıldı. Peki hangi ülke, nasıl tepki verdi? (Haber: Derya Doğan)
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçleri, 28 Kasım'dan bu yana Esad güçleriyle çatışıyor.
Silahlı muhaliflerin Halep'e başlattığı saldırı, dünyanın gündemine oturdu.
Birçok ülke, gelişmeler ilişkin farklı açıklamalar yaptı.