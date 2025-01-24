Dünyanın gözü tarihteki en büyük göçmen operasyonunda: Askeri uçaklarla sınır dışı başladı

ÇATIŞMA VE İSTİSMARDAN KAÇANLARA KAPILAR KAPANIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Trump tarafından imzalanan ve ABD'nin güney sınırındaki göçmen akışını durdurmayı amaçlayan bir dizi kararname ile özellikle çatışma ve istismardan kaçan insanlar için düzenli göç yollarının fiilen kapatılmış olduğunu belirtti.

HRW’ye göre bu kararnameler, ABD'nin mültecileri yeniden yerleştirmesini süresiz olarak askıya alıyor, Kübalılar, Haitililer, Nikaragualılar ve Venezuelalılar için şartlı tahliye programlarını sonlandırıyor, CBP-One uygulamasının (ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından geliştirilen mobil uygulama) kullanımını durduruyor ve Joe Biden'ın “Birleşik Devletler dınırında sığınmacıların güvenli ve düzenli bir şekilde işlem görmesini sağlamak için” verdiği idari emri iptal ediyor.

HRW, açıklamasında “Peki güvenli, düzenli ve yasalara uygun yolların yokluğunda ne olur?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Kanunsuzluk ve kaos, ayrıcalıklılarla istenmeyenleri birbirinden ayıran duyarsız duvarların her iki tarafında da acımasız uygulayıcılar. Bu emirler yürürlükte kalırsa, Trump'ın ayrımının hangi tarafında olursak olalım, dünya herkes için kesinlikle daha tehlikeli ve daha az insani bir yer haline gelecektir.”