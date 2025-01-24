Dünyanın gözü tarihteki en büyük göçmen operasyonunda: Askeri uçaklarla sınır dışı başladı
Trump’ın ikinci ABD Başkanlığının en büyük vaatlerinden olan dev sınır dışı operasyonu eleştirilerin hedefinde. “Sözler tutuldu” açıklaması yapan Trump’ın basın sekreteri Karoline Leavitt, şimdiye kadar 538 yasadışı göçmenin tutuklandığını ve yüzlercesinin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini bildirdi. ABD'ye kaçak geçiş yapan ve tutkuklu bulunan 80 bin Türk vatandaşı da sınır dışı riskiyle karşı karşıya. Buna karşın bir federal yargıç, Trump'ın doğuştan Amerikan vatandaşlığı kısıtlama girişimini geçici olarak engelledi. Peki ABD Anayasasına göre doğuştan vatandaşlık ne demek? Göçmenlere ne olacak? Trump'ın bu sert adımlarına karşı hangi sesler yükseliyor? (Haber: Derya Doğan)
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine ülkeye girişleri elden geçirmeyi amaçlayan sert adımlarla başladı.
Trump'ın basın sekreteri Karoline Leavitt, yeni başkanın göreve gelmesine birkaç gün kala toplu bir operasyonla 538 yasadışı göçmenin tutuklandığı ve yüzlercesinin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini açıkladı.
Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tarihteki en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu devam ediyor. Sözler verildi. Sözler tutuldu” dedi.