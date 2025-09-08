Dünya'nın her yerinden Kanlı Ay Tutulması manzaraları

YUNANİSTAN'DA MANZARA NEFES KESTİ

Milyonlarca kişi dün gece nadir görülen tam Ay tutulmasını izlemek için gözlerini gökyüzüne çevirdi.

Tam Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ın Güneş ışığını almasını engelliyor.

Bunun sonucunda Ay, koyu kırmızı bir renge bürünüyor ve “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

Yunanistan'da fotoğrafçılar bu büyüleyici anları heykellerin gölgesinde kaydetmeyi başardı.