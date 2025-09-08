Dünya'nın her yerinden Kanlı Ay Tutulması manzaraları

Dünya’nın farklı noktalarından gözlemlenen Kanlı Ay Tutulması, gökyüzü meraklılarına kızıl renge bürünen Ay’ı en güzel haliyle izleme fırsatı sundu.

YUNANİSTAN'DA MANZARA NEFES KESTİ

Milyonlarca kişi dün gece nadir görülen tam Ay tutulmasını izlemek için gözlerini gökyüzüne çevirdi.

Tam Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ın Güneş ışığını almasını engelliyor.

Bunun sonucunda Ay, koyu kırmızı bir renge bürünüyor ve “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

Yunanistan'da fotoğrafçılar bu büyüleyici anları heykellerin gölgesinde kaydetmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE AY BAKIR RENGE BÜRÜNDÜ

Tutulma, Türkiye'deki birçok ilden de izlendi.

Ay, tamamen kırmızı rengini almasa da bakır-kızıl tonlarına büründü.

ENDONEZYA'DA DA PARLADI

Uzmanlar, tutulmayı izlemek isteyenlere doğu yönüne açık, yüksek ve manzarası kesilmemiş noktaları tercih etmelerini önerdi.

Özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu kentlerde, tepeler ve popüler seyir alanları en uygun noktalar olarak gösterildi.

ALMANYA'DA EŞSİZ GÖRÜNTÜ

Avrupa'nın da pek çok bölgesinde gökyüzü turuncu Ay ışığının esiri oldu.

ÇİN SEMALARINI SÜSLEDİ

Çin'in başkenti Pekin’de tarihi bir tapınağın çatısı üzerinde yükselen Ay, Çin semalarında büyüleyici bir manzara oluşturdu.

KOLOMBİYA'DA AY'IN EVRELERİ

Kolombiya semalarında gerçekleşen tam Ay tutulması, fotoğraf karelerine evre evre yansıdı.

Objektiflere yansıyan görüntülerde Ay’ın yavaş yavaş Dünya’nın gölgesine girmesi, ardından kızıl bir renge bürünerek “Kanlı Ay” halini alması tek tek belgelendi.

DANİMARKA'DA İLGİ BÜYÜKTÜ

Danimarkalılar Kanlı Ay'ı gözlemleyebilmek için büyük kalabalıklar oluşturdu.

Bir araya gelen insanlar gece boyunca Ay'ın evrelerini izledi.

ÇİN

MEKSİKA

PAKİSTAN

