Dünyanın ilk uçan otomobilini test edecek gönüllüler aranıyor

Uçan Adam lakaplı Zapata, “Şu an için biraz daha hızlı gitmekten korkuyorum” diye konuştu.

Son olarak Zapata, son 25 kişi ABD'ye gönderilmeden önce, bir simülatör de dahil olmak üzere ilk denemelerde yer almak üzere toplam 100 gönüllü seçileceğini duyurdu. İlgilenen herkesin web sitesi aracılığıyla kendisi ile temasa geçmesi istedi.