Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Dubai kentinde yer alan bir otelin 50. katında dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik havuzu açıldı. Palm Tower'da yer alan ve 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, 750 metrekarelik bir alana sahip.

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 10:38

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 1

Dubai, yıllar içinde kırdığı dünya rekorlarına bir yenisini ekledi. Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu, Palm Tower'da açıldı. 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, binanın 50. katında yer alıyor. 

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 2

"Gökyüzünde bir ada" olarak tanımlanan mekanda VIP şezlonglarla dolu bir salonun yanı sıra dünya mutfağından yemekler sunan bir restoran da bulunuyor. 

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 3

Bununla birlikte, sonsuzluk havuzunu deneyimlemek isteyenler için sabah veya gün batımı seansı için rezervasyon yaptırma seçeneği bulunuyor. 

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 4

Daha fazla zamanı olan ziyaretçiler ise günlük biletleri tercih edebiliyor. Ancak fiyatlar, havuzda kalınan zamana göre değişiyor.

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 5

FİYATLAR 540 LİRA İLE BİN 900 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Giriş ücreti, sabah veya akşam ziyaretleri için 170 AED’den (yaklaşık 540 lira) başlıyor. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık bin 900 lira) kadar yükseliyor. 

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 6

Sonsuzluk havuzunu inşa eden Sunset Hospitality CEO'su Antonio Gonzalez geçen ay yaptığı açıklamada, "Aura, BAE ve dünyadaki diğer hiçbir havuza gerçekten benzemiyor. Palm Jumeirah'tan Burj Al Arab’a, Burj Khalifa’dan AinDubai'ye kadar Dubai’nin en ikonik manzaralarını tek seferde yüzerek görebiliyorsunuz” dedi. 

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 7

BAŞKA BİR HAVUZ GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ

Diğer taraftan, Dubai'nin Jumeirah Kapısı'ndaki Address Beach Resort'un 77. katında bulunan 293, 906 metre yüksekliğindeki bir bina içindeki dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzu, bu yılın başlarında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 8

Aura Skypool'un aksine, havuz sadece 21 yaş ve üzeri otel misafirlerine açık.

Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı - 9

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