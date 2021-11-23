Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 10:38
Dubai, yıllar içinde kırdığı dünya rekorlarına bir yenisini ekledi. Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu, Palm Tower'da açıldı. 200 metre yükseklikte yer alan Aura Skypool, binanın 50. katında yer alıyor.
"Gökyüzünde bir ada" olarak tanımlanan mekanda VIP şezlonglarla dolu bir salonun yanı sıra dünya mutfağından yemekler sunan bir restoran da bulunuyor.
Bununla birlikte, sonsuzluk havuzunu deneyimlemek isteyenler için sabah veya gün batımı seansı için rezervasyon yaptırma seçeneği bulunuyor.
Daha fazla zamanı olan ziyaretçiler ise günlük biletleri tercih edebiliyor. Ancak fiyatlar, havuzda kalınan zamana göre değişiyor.
Giriş ücreti, sabah veya akşam ziyaretleri için 170 AED’den (yaklaşık 540 lira) başlıyor. Tam VIP havuz deneyimde ise bilet fiyatı, yemek ve içecekler hariç 600 AED’ye (yaklaşık bin 900 lira) kadar yükseliyor.
Sonsuzluk havuzunu inşa eden Sunset Hospitality CEO'su Antonio Gonzalez geçen ay yaptığı açıklamada, "Aura, BAE ve dünyadaki diğer hiçbir havuza gerçekten benzemiyor. Palm Jumeirah'tan Burj Al Arab’a, Burj Khalifa’dan AinDubai'ye kadar Dubai’nin en ikonik manzaralarını tek seferde yüzerek görebiliyorsunuz” dedi.
Diğer taraftan, Dubai'nin Jumeirah Kapısı'ndaki Address Beach Resort'un 77. katında bulunan 293, 906 metre yüksekliğindeki bir bina içindeki dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzu, bu yılın başlarında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Aura Skypool'un aksine, havuz sadece 21 yaş ve üzeri otel misafirlerine açık.