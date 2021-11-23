Dünyanın ilk ve en yüksek 360 derecelik sonsuzluk havuzu Dubai'de açıldı

Sonsuzluk havuzunu inşa eden Sunset Hospitality CEO'su Antonio Gonzalez geçen ay yaptığı açıklamada, "Aura, BAE ve dünyadaki diğer hiçbir havuza gerçekten benzemiyor. Palm Jumeirah'tan Burj Al Arab’a, Burj Khalifa’dan AinDubai'ye kadar Dubai’nin en ikonik manzaralarını tek seferde yüzerek görebiliyorsunuz” dedi.