Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor
İsrail, Gazze Şeridi'ni 392 gündür bombardıman ve abluka altında tutuyor. Gazze'de can kaybı 43 bini aşarken uluslararası toplum, Filistinlilere yönelik soykırımı izlemekle yetiniyor. İsrail'in son saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 47 kişi hayatını kaybetti. Amerikan silahlarıyla Filistinlileri katleden İsrail, bu savaşı bitirmeye niyetli görünmüyor. (Haber: Derya Doğan)
İsrail, tam 392 gündür Gazze Şeridi’ni bombalıyor.
Bu saldırılarda 43 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.
Resmi makamlarca açıklananan bu sayı gerçekte daha fazla çünkü enkaz altında binlerce cansız bedenin olduğu biliniyor.
Dünya, modern çağın soykırımını adeta bir film gibi izliyor. Uluslararası kurumlar, Gazze sınavını geçemedi.