Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor

"KORKUNÇ BİR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYALAR"

İsrail ordusu, Hamas'ı Beyt Lahiya'daki Kamal Advan Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullanmakla suçluyor.

Sağlık yetkilileri ve Hamas bu iddiayı reddediyor.

Son saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı tüm uluslararası kuruluşlara “hastaneleri ve sağlık personelini işgalin vahşetinden koruma” çağrısı yaptı.

Fransa merkezli ululslararası tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise hastanedeki doktorlarından biri olan Mohammed Obeid'in geçtiğimiz cumartesi günü İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

MSF, Obeid'in ve “sağlık hizmeti vermeye çalışırken korkunç bir şiddetle karşı karşıya kalan” tüm sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.

İsrail, Kemal Advan hastanesine bir yıl içinde çok sayıda baskın düzenledi.