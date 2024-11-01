Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor

İsrail, Gazze Şeridi'ni 392 gündür bombardıman ve abluka altında tutuyor. Gazze'de can kaybı 43 bini aşarken uluslararası toplum, Filistinlilere yönelik soykırımı izlemekle yetiniyor. İsrail'in son saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 47 kişi hayatını kaybetti. Amerikan silahlarıyla Filistinlileri katleden İsrail, bu savaşı bitirmeye niyetli görünmüyor. (Haber: Derya Doğan)

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 1

İsrail, tam 392 gündür Gazze Şeridi’ni bombalıyor.

Bu saldırılarda 43 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Resmi makamlarca açıklananan bu sayı gerçekte daha fazla çünkü enkaz altında binlerce cansız bedenin olduğu biliniyor.

Dünya, modern çağın soykırımını adeta bir film gibi izliyor. Uluslararası kurumlar, Gazze sınavını geçemedi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 2

AMERİKAN SİLAHLARIYLA ÖLÜYORLAR

İsrail'in en büyük müttefiki ABD, 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

Amerikan silahlarıyla Filistinlileri katleden İsrail, bu savaşı bitirmeye niyetli görünmüyor. 

Çıkmaza giren ateşkes görüşmelerinden artık hiçbir tarafın beklentisi kalmadı. Ortadoğu'nun bölgesel bir savaşa sürklenmesinin önünde neredeyse hiçbir engel yok.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 3

KALANLAR ATEŞ ÇEMBERİNİN İÇİNDE

Gazze halkı, kayıplarının yasını bile tutamıyor çünkü hayatta kalmayı başaranlar bir ateş çemberinin içinde.

Filistinliler ekmeğe, suya erişemiyor.  Saldırıların yanı sıra, İsrail'in abluka altında tutarak insani yardımların girmesine izin vermediği Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğunluğu çocuk 37 kişi açlıktan öldü. 

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin güncel açıklamasına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 17 bin 210 çocuk, ve 11 bin 742 kadın öldürüldü.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 4

HASTANELER BOMBALANIYOR

Filistinliler, sağlık hizmetlerine de erişemiyor.

Bir yılda hastaneler ve sağlık merkezleri bombaların hedefi oldu, binden fazla doktor, hemşire ve sağlık personeli öldürüldü.

İsrail askerleri, hastanelere tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt girişini de engelleyerek sağlık sistemini tamamen yok etmeye çalışıyor.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 5

SON SALDIRILARDA 47 CAN KAYBI

Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in perşembe gecesi ve bu sabah, Gazze'nin merkezi Deyr el-Balah, Nuseyrat mülteci kampı ve az-Zawayda bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 47 kişinin öldüğünü bildirdi.

Wafa, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtirken, tıbbi kaynaklar İsrail saldırılarının ardından Deyr el-Balah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 47 cesedin götürüldüğünü doğruladı.

Kurbanların çoğu Nuseyrat bölgesindeki birkaç evin bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

Aktarılana göre insanlar, ilk saldırıdan hayatta kalanları kurtarmak için koşuştururken, aynı evler ikinci kez vuruldu ve daha fazla can kaybı yaşandı.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 6

"KORKUNÇ BİR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYALAR"

İsrail ordusu, Hamas'ı Beyt Lahiya'daki Kamal Advan Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullanmakla suçluyor.

Sağlık yetkilileri ve Hamas bu iddiayı reddediyor.

Son saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı tüm uluslararası kuruluşlara “hastaneleri ve sağlık personelini işgalin vahşetinden koruma” çağrısı yaptı.

Fransa merkezli ululslararası tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise hastanedeki doktorlarından biri olan Mohammed Obeid'in geçtiğimiz cumartesi günü İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

MSF, Obeid'in ve “sağlık hizmeti vermeye çalışırken korkunç bir şiddetle karşı karşıya kalan” tüm sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.

İsrail, Kemal Advan hastanesine bir yıl içinde çok sayıda baskın düzenledi.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 7

UNRWA HEDEFTE

Gazze için kritik öneme sahip olan Birleşmiş Milletler (BM) Filistinlilere Yardım Ajansı UNRWA da İsrail askerlerinin hedefinde.

UNRWA dün, İsrail boldozerlerinin, ajansın Batı Şeria'daki Nur Şems kampında bulunan ofisine zarar verdiğini açıkladı.

BM Filistinli mülteciler ajansının başkanı Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ofisin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve artık kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

İsrail bu hafta başında, UNRWA'nın ülkede faaliyet göstermesini yasaklayan ve Gazze'deki çalışmalarını engelleyebilecek bir yasa kabul etti.

Yasayı hazırlayan milletvekilleri, bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine yapılan saldırıya karıştığını ve çalışanların Hamas ve diğer silahlı gruplara üye olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın izlediği soykırım: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına her gün yenisi ekleniyor - 8
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