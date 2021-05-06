Dünyanın küresel ısınma ile mücadelesinde yeni umut: Endonezya’da 40 bin metrakarelik mercan resifi yenilikçi projeyle hayata döndürüldü

MERCANLARIN YARISINDAN FAZLASI AĞARMA NEDENİYLE YOK OLDU

Bilim insanları, küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmeninin Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için tek seçenek olduğunu, ancak hedefe ulaşmanın "neredeyse imkansız" göründüğünü söyledi. Ekip ayrıca, Dünya'nın mevcut emisyon oranları ile 2025 yılına kadar 1,5 derece eşiğini geçeceğini belirtti.

Diğer taraftan Mart 2020'de, Büyük Set Resifi'nin son zamanlarda alışılmadık derecede sıcak okyanus sıcaklıklarının ardından ' potansiyel olarak yıkıcı mercan ağartma olayıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ekim 2020'de ise, son 25 yılda mercanların yarısından fazlasının ağartma nedeniyle yok olduğu keşfedildi.