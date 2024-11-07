Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor

Brezilya Amazonları'ndaki ormansızlaşma seviyesi düşmeye devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Brezilyalı yetkililer, ülkedeki Amazon orman kaybının bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldığını ve bunun son dokuz yılın en düşük seviyesi olduğunu kaydetti.