Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor
Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar'da ormansızlaşma oranı yüzde 31 azaldı. Brezilya'da Lula hükümeti, aşırı sağcı Bolsonaro yönetiminin Amazonlarda yarattığı tahribatı onarmaya çalışıyor. Hükümetten daha fazla adım bekleyen çevreciler, ormanlardaki biyolojik çeşitliliğe de dikkat çekiyor.
Brezilya Amazonları'ndaki ormansızlaşma seviyesi düşmeye devam ediyor.
Ulusal basında çıkan haberlere göre Brezilyalı yetkililer, ülkedeki Amazon orman kaybının bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldığını ve bunun son dokuz yılın en düşük seviyesi olduğunu kaydetti.