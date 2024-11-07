Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar'da ormansızlaşma oranı yüzde 31 azaldı. Brezilya'da Lula hükümeti, aşırı sağcı Bolsonaro yönetiminin Amazonlarda yarattığı tahribatı onarmaya çalışıyor. Hükümetten daha fazla adım bekleyen çevreciler, ormanlardaki biyolojik çeşitliliğe de dikkat çekiyor.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 1

Brezilya Amazonları'ndaki ormansızlaşma seviyesi düşmeye devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Brezilyalı yetkililer, ülkedeki Amazon orman kaybının bir önceki yıla göre yüzde 31 azaldığını ve bunun son dokuz yılın en düşük seviyesi olduğunu kaydetti.

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Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 2

Bağımsız çevrecilerin açıklamalarına göre ise Amazon yağmur ormanları son 12 ay içinde 6 bin 288 kilometrekare alan kaybetti.

Bu, ABD'nin Delaware eyaleti büyüklüğünde bir alana denk geliyor.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 3

Çevreciler, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan, Amazon yağmur ormanlarının korunması için daha fazla çaba harcamasını talep ediyor.

Gruplar, ülkenin Cerrado bölgesindeki biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici seviyelere ulaştığını ifade etti.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 4

Amazon’daki ormansızlaşmayı azaltma konusunda Brezilya lideri Lula da Silva’nın çabalarına dikkat çeken çevreciler, buna rağmen bölgenin petrol aramaları ve demir yolu inşaatları nedeniyle ciddi zarar gördüğünü anlattı.

Hükümet yetkilileri ise ormansızlaşmanın nedenlerinden birinin de yangınlar olduğunu hatırlattı.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 5

Solcu Brezilya hükümeti, Amazon’daki yangınların uydu izlemeleri sayesinde daha yakından takip edileceğini belirtti.

Devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından "Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü" veren Lula, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu söylemişti.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 6

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde, her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kaldı.

Bolsanaoro'nun, Amazon ormanlarını, yasadışı maden çetelerinin kontrolüne bıraktığı ifade ediliyordu.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 7

Öte yandan Dünya'nın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçen 2023'te kurak Amazon havzasında yaşayan topluluklar, tarım ve balıkçılık faaliyetlerini sürdüremedikleri için su ve gıda yardımına ihtiyaç duymuştu.

Brezilya'da bulunan Tefe Gölü'ndeki su sıcaklığının 39,1 dereceye yükselmesi, türü tehlike altındaki 150 haliç yunusu ve pembe yunusun ölümüne neden olmuştu.

Dünyanın oksijen kaynağında ağaç kaybı azalıyor - 8
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