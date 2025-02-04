Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı

Özellikle Avrupa'da ticaret, keşifler ve askeri amaçlarla yeni deniz rotalarının keşfedilmesi ve üstünlük kurma hedeflerinin önem kazanması, navigasyon ve haritacılık için standartları belirleme ihtiyacını ortaya çıkardı.

O zamana kadar herkesin bulunduğu noktadaki güneşin ve yıldızların konumuna göre seyrüsefer yaptığı dünyada haritacılık ve zaman kavramlarını en üst seviyede kesinlikle belirlemek isteyen İngiltere, 1675'te Londra yakınlarındaki Greenwich'te bir gözlemevi kurdu.