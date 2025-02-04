Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı

Başlangıç meridyeninin geçtiği nokta olması nedeniyle dünyanın doğu-batı boylamında "sıfır noktası" kabul edilen Greenwich Gözlemevi, 101 yıl önce ilk kez gönderdiği saatlik sinyallerle dünyadaki saatlerin de "sıfır noktası" olma özelliği taşıyor.

Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı - 1

Özellikle Avrupa'da ticaret, keşifler ve askeri amaçlarla yeni deniz rotalarının keşfedilmesi ve üstünlük kurma hedeflerinin önem kazanması, navigasyon ve haritacılık için standartları belirleme ihtiyacını ortaya çıkardı.

O zamana kadar herkesin bulunduğu noktadaki güneşin ve yıldızların konumuna göre seyrüsefer yaptığı dünyada haritacılık ve zaman kavramlarını en üst seviyede kesinlikle belirlemek isteyen İngiltere, 1675'te Londra yakınlarındaki Greenwich'te bir gözlemevi kurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı - 2

ZAMAN KÜRESİYLE BAŞLADI

Bugün sahip olduğu saray nedeniyle Londra kent sınırları içindeki iki "Kraliyet ilçesinden" biri konumundaki Greenwich'teki gözlemevinde, astronomi ve yıldızların konumu belirlenirken, 1833'te bir zaman küresinin düşürülmesiyle günler belirlenmeye başlandı.

O günden yaklaşık 25 yıl sonra Greenwich'teki bir kürenin belli zamanlarda düşerek işaret ettiği günlük zaman bilgisi, telgraf hattı aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.

Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı - 3

DENİZCİLERİN ZAMAN BİLGİSİ KULLANILDI

Greenwich'teki gözlemevi, 1884'teki uluslararası bir toplantının ardından başlangıç meridyeni kabul edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen 25 ülkenin delegeleri, Greenwich Gözlemevi'ni başlangıç meridyeninin geçtiği nokta seçerken bunda, o zamanki denizcilerin yüzde 70'ten fazlasının zaten Greenwich'in gösterdiği zaman bilgisini kullanması etkili oldu.

Bugün Greenwich Üniversitesi ve Ulusal Denizcilik Müzesi ile aynı arazi içerisinde bulunan Greenwich Gözlemevi, Londra'nın turistik noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı - 4

140 YILLIK BAŞLANGIÇ MERİDYENİ

Geniş yeşil alanları, tarihi yapıları ve ünlü pazar yeriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Greenwich, dünya denizciliği için 140 yılı aşkın süre önce başladığı başlangıç meridyeni olma hizmetini sürdürüyor.

Bugün dünyadaki tüm saatler bu noktaya uzaklığına bakılarak Greenwich Saati (GMT) üzerinden artı ve eksi değerler alıyor. Örneğin Türkiye, Londra'nın kış saatinde olduğu bu dönemde GMT+3 olarak saatlerini ayarlarken, Greenwich'in batısındaki New York'ta saatler GMT-5 olarak belirleniyor.

Dünyanın “sıfır noktası” 101 yıldır saatleri belirliyor: Greenwich Gözlemevi’ndeki 6 “bip” sesinin sırrı - 5

6 “BİP” SESİ

Greenwich Gözlemevi, 5 Şubat 1924'te ise saatleri ve boylamları kesin olarak belirleyecek adımı attı ve zaman sinyallerini saatlik göndermeye başladı.

Dönemin Gözlemevi Direktörü Frank Watson Dyson'ın icat ettiği 6 kısa "bip sesi" günün tam saatini belirlemek için elektronik olarak üretildi ve 5 Şubat 1924'te BBC Radyosu'ndan çalındı.

Bir saatin son 5 saniyesinde çalan 5 bip sesi ile saat başında çalan tek bir uzun bip sesini üreten saat Greenwich Gözlemevi'nde muhafaza edilirken, BBC Radio 4 bugün hala haber bülteni açılışında, Dyson'ın ürettiği bip sesini çalıyor.

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