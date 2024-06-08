Dünyanın sonu geldiğinde bu 5 ülke ayakta kalacak! Bilim insanları açıkladı, işte kimsenin bilmediği kaçış noktası
Dünya genelinde nüfusun artması, küresel ısınma, salgın hastalıklar gibi insan uygarlığının çöküşünü hızlandırabilecek birçok faktör yıllardır konuşuluyor. Bilim insanları son yaptıkları araştırmalarda olası bir kıyamet senaryosunda bile ayakta durmayı başarabilecek ülkeleri sıraladı.
Bilim insanları dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.