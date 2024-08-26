Dünyanın sonu geldiğinde kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor
Dünya nüfusunun hızla artması, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve küresel ısınma insan uygarlığının çöküşünü hızlandırabilecek birçok faktör yıllardır bilim dünyasının gündeminde yer alıyor. Bilin insanları dünyanın sonuna dair pek çok araştırma ve çalışma yapıyor. Bilim insanları son yaptıkları araştırmalarda olası bir kıyamet senaryosunda bile ayakta durmayı başarabilecek ülkeleri sıraladı.
Bilim insanları, onlarca yıldır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı araştırmalar yapıyorlar. Dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.