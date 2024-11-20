Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ (HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLANLAR)

1- MEHDİ'NİN ÇIKIŞI



Mehdi’nin zuhur edeceği, adalet ve İslam’ın yeniden hakim olacağı bildirilmiştir.



2- DECCAL'İN ORTAYA ÇIKIŞI



Deccal’in insanları fitneye sürükleyeceği ifade edilmiştir.



3- DABBETÜ'L-ARZ'IN ÇIKIŞI



Yeryüzünden bir canlının çıkıp insanlara Allah’ın ayetlerini hatırlatacağı belirtilir.



4- GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI



Bu olay, tövbe kapılarının kapanacağı bir dönemi işaret eder.



5- YE'CÜC VE ME'CÜC'ÜN ORTAYA ÇIKIŞI



İnsanlık için büyük bir fitne ve kaos yaratacaklardır.



6- ÜÇ BÜYÜK YER ÇÖKÜŞÜ (DOĞU, BATI VE ARAP YARIMADASINDA)



Yeryüzünde yaşanacak büyük değişimlere işaret eder.



7- DUMAN YANİ DUHAN ALAMETİ



İnsanların üzerine çökecek bir dumanın geleceği belirtilmiştir.



8- HZ. İSA'NIN YENİDEN YERYÜZÜNE İNİŞİ



İslam’a ve adalete yardım için geleceği ifade edilir.



9- SUR'A İKİNCİ KEZ ÜFLENMESİ



Bu, dirilişin başlangıcını temsil eder.