Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri
Kıyamet alametleri, İslam inancında ve Kuran'da geçen hadislerde kıyamet gününün yaklaşmasını işaret eden olaylar ve durumlar olarak belirtilmiştir. Kuran-ı Kerim'de geçen ve gerçekleşmesi beklenen işaretler, dünyanın sonuna dair ilahi mesajlar taşıyor. Günümüzde yaşanan ve beklenen alametler ise "Dünyanın sonu mu geliyor?" sorusunu bizlere tekrardan sorduruyor. İşte Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri.
Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde kıyamet günü ve alametleri bolca zikredilmiştir. Kuran'da doğrudan kıyametle ilgili bazı işaretler belirtilmiş olsa da, birçok kıyamet alameti hadislerde ayrıntılarıyla anlatılıyor.