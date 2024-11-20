Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri

Kıyamet alametleri, İslam inancında ve Kuran'da geçen hadislerde kıyamet gününün yaklaşmasını işaret eden olaylar ve durumlar olarak belirtilmiştir. Kuran-ı Kerim'de geçen ve gerçekleşmesi beklenen işaretler, dünyanın sonuna dair ilahi mesajlar taşıyor. Günümüzde yaşanan ve beklenen alametler ise "Dünyanın sonu mu geliyor?" sorusunu bizlere tekrardan sorduruyor. İşte Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 1

Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde kıyamet günü ve alametleri bolca zikredilmiştir. Kuran'da doğrudan kıyametle ilgili bazı işaretler belirtilmiş olsa da, birçok kıyamet alameti hadislerde ayrıntılarıyla anlatılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 2

KURAN'DA GEÇEN KIYAMET ALAMETLERİ

Alametler, genelde iki gruba ayrılıyor ve bunlar küçük alametler ve büyük alametler olarak adlandırılıyor.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 3

1- DAĞLARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜNYANIN SARSILMASI

"Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman..." (Zilzal Suresi, 1)

"Dağlar atılmış yün gibi olacaktır." (Karia Suresi, 5)

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 4

2- GÖKYÜZÜNÜN YARILMASI VE YILDIZLARIN DÖKÜLMESİ

"Gök yarıldığı zaman..." (İnşikak Suresi, 1)

"Yıldızlar döküldüğü zaman..." (Tekvir Suresi, 2)

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 5

3- DENİZLERİN KAYNAMASI

"Denizler kaynatıldığı zaman..." (Tekvir Suresi, 6)

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 6

4- İNSANLARIN DAĞILMASI VE HESAP GÜNÜ İÇİN TOPLANMASI

"O gün her bir kişi için yeterince kendisiyle ilgilenecek şeyler olacaktır." (Abese Suresi, 37)

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 7

5- SUR'A ÜFLENMESİ

"Sur’a üflendiği gün, Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olan herkes bayılıp yıkılır." (Zümer Suresi, 68)

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 8

HADİSLERDE BELİRTİLEN KIYAMET ALAMETLERİ

İslam inancında yol gösterici ve bilgilendirici kutsal kitap olan Kuran-ı Kerim'de küçük alametlere sıkça değiniliyor. Hatta hadislerde belirtilen alametlerin bazıları günümüzde gerçekleşmiş dahi olabilir.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 9

KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ

İşte Kuran'da geçen küçük kıyamet alametleri;

  • Zina, faiz ve haramların yaygınlaşması.
  • Emânetin zayi edilmesi ve güvenin azalması.
  • Adaletsizliğin ve zulmün artması.
  • Büyük binaların çoğalması ve gösterişin artması.
  • İnsanların mal mülkle övünmesi.
  • Fitnelerin çoğalması, savaş ve kargaşaların artması.
  • Ulemanın azalması ve cahilliğin çoğalması.
Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 10

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ (HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLANLAR)

1- MEHDİ'NİN ÇIKIŞI

Mehdi’nin zuhur edeceği, adalet ve İslam’ın yeniden hakim olacağı bildirilmiştir.

2- DECCAL'İN ORTAYA ÇIKIŞI

Deccal’in insanları fitneye sürükleyeceği ifade edilmiştir.

3- DABBETÜ'L-ARZ'IN ÇIKIŞI

Yeryüzünden bir canlının çıkıp insanlara Allah’ın ayetlerini hatırlatacağı belirtilir.

4- GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI

Bu olay, tövbe kapılarının kapanacağı bir dönemi işaret eder.

5- YE'CÜC VE ME'CÜC'ÜN ORTAYA ÇIKIŞI

İnsanlık için büyük bir fitne ve kaos yaratacaklardır.

6- ÜÇ BÜYÜK YER ÇÖKÜŞÜ (DOĞU, BATI VE ARAP YARIMADASINDA)

Yeryüzünde yaşanacak büyük değişimlere işaret eder.

7- DUMAN YANİ DUHAN ALAMETİ

İnsanların üzerine çökecek bir dumanın geleceği belirtilmiştir.

8- HZ. İSA'NIN YENİDEN YERYÜZÜNE İNİŞİ

İslam’a ve adalete yardım için geleceği ifade edilir.

9- SUR'A İKİNCİ KEZ ÜFLENMESİ

Bu, dirilişin başlangıcını temsil eder.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 11

GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Küçük alametlerin pek çoğu günümüzde gerçekleşmiş veya gerçekleşmeye devam etmektedir.

Örneğin, zulmün artması, teknolojik ilerlemelerle gösterişin yaygınlaşması, savaşlar ve fitneler gibi durumlar, hadislerde belirtilen birçok küçük alametin gerçekleştiğini düşündürmektedir.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 12

Büyük alametlerden hiçbirinin kesin şekilde gerçekleştiği bilinmemektedir. Büyük alametler açık ve net olaylar olduğundan, gerçekleşmeleri halinde tüm insanlık tarafından fark edilecek olaylar olacaktır.

Dünyanın sonu mu geliyor? Kuran-ı Kerim'de yer alan ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametleri - 13

Kıyamet alametleri, bir uyarı ve tefekkür vesilesidir. İnsanların bu alametleri değerlendirip imanlarını ve ahlaklarını düzeltmeleri amaçlanır.
Ancak kesin tarihler bilinmez ve sadece Allah'ın ilmindedir:

"Sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır." (Araf Suresi, 187)

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