Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu!
Dünyanın sonunun nasıl olacağı hakkında çarpıcı teoriler içeren, CIA tarafından 50 yılı aşkın süredir gizli tutulan, eski ABD Hava Kuvvetleri çalışanı tarafından yazılan "Adem ve Havva Hikayesi" adlı kitabın gizliliği kaldırıldı. Chan Thomas'ın yazdığı bu kitap, büyük felaketlerin her 6 bin 500 yılda bir dünyayı vurduğunu ve bir sonraki kıyametin çok yakın olduğunu iddia ediyor.
CIA tarafından 50 yılı aşkın süredir gizli tutulan ve dünyanın sonuyla ilgili çarpıcı iddialar içeren bir kitap gün yüzüne çıktı.
1966 yılında eski ABD Hava Kuvvetleri çalışanı, UFO araştırmacısı ve kendini medyum olarak tanıtan Chan Thomas tarafından yazılan “Adem ve Havva Hikayesi”, yıllarca saklandıktan sonra 2013 yılında bir kısmının gizliliği kaldırıldı, ancak büyük bir kısmı CIA'in veri tabanında gizli kalmaya devam etti; ta ki şimdiye kadar.