Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu!

BİLİM DUYASINDAN NET YANIT: "BU BİR KURGU"

Bilim dünyası ise Thomas’ın iddialarına şüpheyle yaklaşmakta. NASA araştırmacılarından Martin Mlynczak, bu teorilerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirterek “Bu tür teorilerin arkasında ne bilimsel kanıt var ne de fizik kurallarıyla uyuşuyor. Eğer Thomas’ın iddiaları doğru olsaydı, Dünya’nın tarihsel kayıtlarında bunun izlerini açıkça görürdük.” ifadeleri ile açıklıyor.



NASA, Dünya’nın manyetik kutuplarının tarih boyunca birçok kez yer değiştirdiğini doğruluyor ancak bu değişimlerin çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleştiğini ve Thomas’ın tarif ettiği gibi yıkıcı etkiler yaratmadığını ifade ediyor.