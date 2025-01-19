Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu!

Dünyanın sonunun nasıl olacağı hakkında çarpıcı teoriler içeren, CIA tarafından 50 yılı aşkın süredir gizli tutulan, eski ABD Hava Kuvvetleri çalışanı tarafından yazılan "Adem ve Havva Hikayesi" adlı kitabın gizliliği kaldırıldı. Chan Thomas'ın yazdığı bu kitap, büyük felaketlerin her 6 bin 500 yılda bir dünyayı vurduğunu ve bir sonraki kıyametin çok yakın olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 1

CIA tarafından 50 yılı aşkın süredir gizli tutulan ve dünyanın sonuyla ilgili çarpıcı iddialar içeren bir kitap gün yüzüne çıktı.

1966 yılında eski ABD Hava Kuvvetleri çalışanı, UFO araştırmacısı ve kendini medyum olarak tanıtan Chan Thomas tarafından yazılan “Adem ve Havva Hikayesi”, yıllarca saklandıktan sonra 2013 yılında bir kısmının gizliliği kaldırıldı, ancak büyük bir kısmı CIA'in veri tabanında gizli kalmaya devam etti; ta ki şimdiye kadar.

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Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 2

"6 BİN 500 YILDA BİR BÜYÜK FELAKAT" 

Chan Thomas, kitabında dünyanın her 6 bin 500 yılda bir büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını öne sürüyor. Ona göre, bu felaketlerin ölçeği İncil’de anlatılan “Büyük Tufan” seviyesinde. Thomas, geçmişte böyle bir olayın yaşandığını ve bir sonraki felaketin çok yakında gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 3

Thomas’a göre, bu felaketler sırasında Dünya’nın manyetik alanı aniden değişiyor ve bu durum, devasa depremler, tsunamiler ve yıkıcı hava olayları gibi felaketlere neden oluyor. Kitabında, Los Angeles, San Francisco ve New York gibi şehirlerin tamamen yok olacağını detaylı bir şekilde anlatıyor.

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 4

KIYAMET SENARYOSU

Kitapta, büyük felaketin etkileri çarpıcı ifadelerle resmediliyor:
“Kaliforniya’daki dağlar, rüzgârda savrulan otlar gibi sallanır. Pasifik Okyanusu, iki mil yüksekliğindeki dev bir su duvarına dönüşerek doğuya doğru ilerler. Los Angeles, San Francisco ve diğer büyük şehirler birer efsaneden ibaret kalır.”

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 5

Thomas’a göre, kıyamet senaryosu sadece Kuzey Amerika ile sınırlı değil. Yedi kıta da bu felaketten etkileniyor ve büyük iklim değişiklikleri, kutup kaymalarıyla birleşerek dünyanın tamamen farklı bir yüzeye kavuşmasına neden oluyor.

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 6

BİLİM DUYASINDAN NET YANIT: "BU BİR KURGU"

Bilim dünyası ise Thomas’ın iddialarına şüpheyle yaklaşmakta. NASA araştırmacılarından Martin Mlynczak, bu teorilerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirterek “Bu tür teorilerin arkasında ne bilimsel kanıt var ne de fizik kurallarıyla uyuşuyor. Eğer Thomas’ın iddiaları doğru olsaydı, Dünya’nın tarihsel kayıtlarında bunun izlerini açıkça görürdük.” ifadeleri ile açıklıyor.

NASA, Dünya’nın manyetik kutuplarının tarih boyunca birçok kez yer değiştirdiğini doğruluyor ancak bu değişimlerin çok uzun zaman dilimlerinde gerçekleştiğini ve Thomas’ın tarif ettiği gibi yıkıcı etkiler yaratmadığını ifade ediyor.

Dünyanın sonu yaklaşıyor mu? CIA'in 50 yıldır gizlediği kitaptaki kıyamet senaryosu! - 7

CIA NEDEN GİZLEDİ?

Kitabın uzun yıllar boyunca CIA tarafından gizli tutulmasının sebebi ise hala net değil. Bazı iddialara göre, kitabın halk arasında panik yaratabileceği düşünülüyordu. Chan Thomas’ın geçmişte McDonnell Douglas isimli havacılık ve uzay şirketinde gizli projelerde çalıştığı bilinse de, CIA ile doğrudan bir bağı olduğu yönünde bir kanıt bulunmuyor.

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