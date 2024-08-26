Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor

"TÜM FELAKETLERİN AYNI ANDA YAŞANMAMASI İÇİN BİR NEDEN YOK"

Jones, “Büyük küresel gıda kayıpları, bir finansal kriz ve bir pandemi son yıllarda art arda meydana geldi. Bunlar aynı anda gerçekleşmediği için şanslıyız. Ancak, tüm bunların aynı yıl gerçekleşmemesi için gerçek bir neden yok” diye konuştu.