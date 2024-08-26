Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor

Dünya nüfusunun hızla artması, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve küresel ısınma insan uygarlığının çöküşünü hızlandırabilecek birçok faktör yıllardır bilim dünyasının gündeminde yer alıyor. Bilin insanları dünyanın sonuna dair pek çok araştırma ve çalışma yapıyor. Bilim insanları son yaptıkları araştırmalarda olası bir kıyamet senaryosunda bile ayakta durmayı başarabilecek ülkeleri sıraladı.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 1

Bilim insanları, onlarca yıldır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı araştırmalar yapıyorlar. Dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

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Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 2

Bilim insanları yıllardır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı ve ciddi araştırmalar yapıyor.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 3

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 4

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 5

"KÜRESEL BİR ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİR"

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 6

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 7

Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ülkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladığını söyledi.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 8

Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiğini ve gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiğini söyledi.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 9

MİLYARDERLER SIĞINAKLAR İÇİN ARAZİ SATIN ALIYOR

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bildirildi. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık” dedi.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 10

İNGİLTERE'NİN LİSTEDE OLMASI ŞAŞIRTICI

Jones sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere'nin olası bir felakete karşı güçlü çıkması bizi oldukça şaşırttı. Ülke, yoğun bir nüfusa ve geleneksel olarak dış kaynaklı üretime sahip. Şu anda kendi yiyeceğinin yalnızca yüzde 50'sini üretiyor. Ancak şoklara dayanma potansiyeli var.”

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 11

"DÜNYANIN GELECEĞİ BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA"


Araştırmanın yazarları, aynı zamanda çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın geleceğinin büyük bir tehdit altında vurguladı.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 12

"CANKURTARAN SANDALLARI"

Diğer taraftan araştırmacılar, "korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen” ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri "cankurtaran sandalları" olarak tanımlandı.

Dünyanın sonunda kimsenin bilmediği kaçış noktası! 5 ülke listede: Milyarderler buradan arsa alıyor - 13

"TÜM FELAKETLERİN AYNI ANDA YAŞANMAMASI İÇİN BİR NEDEN YOK"

Jones, “Büyük küresel gıda kayıpları, bir finansal kriz ve bir pandemi son yıllarda art arda meydana geldi. Bunlar aynı anda gerçekleşmediği için şanslıyız. Ancak, tüm bunların aynı yıl gerçekleşmemesi için gerçek bir neden yok” diye konuştu.

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