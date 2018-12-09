Dünyanın tek yüzer nükleer güç santralinin ilk ünitesi hizmete girdi

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Likhachev, santralin tüm testlerini programa uygun olarak başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Önümüzdeki sonbaharda Akademik Lomonosov’u planlandığı gibi Pevek kentine çekeceğiz. Yüzen nükleer enerji santralleri, özellikle uzak yerlere enerji ulaştırmak için ideal bir çözüm. Bu projeyi sadece Rus Arktik bölgeleri için değil, aynı zamanda dünya genelinde pek çok ülke için faydalı olacak yeni bir ürün olarak görüyoruz. Küçük nükleer güç reaktörleri alanında referans gösterilen teknolojilere sahibiz. Yüzer nükleer santrallere yönelik artan talebin Rusya'nın dünya nükleer teknoloji pazarındaki lider konumunu güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.