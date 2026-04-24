Dünyanın zirvesine giden yolda beklenmedik engel
24.04.2026 14:04
Reuters
Everest'e giden ana rota, 30 metrelik dev bir buz kütlesinin yolu kapatması nedeniyle açılamadı. Yüzlerce dağcı Himalaya ana kampında bekliyor.
DEV BUZ KÜTLESİ ROTAYI KAPATTI
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e giden tırmanış rotası, ana kampın üzerinde yer alan dev bir buz kütlesi nedeniyle açılamadı.
Yetkililer ve dağcılar, buz yarıklarıyla dolu bölgede yükselen yaklaşık 30 metrelik tehlikeli kütlenin geçişi engellediğini açıkladı.
Her yıl nisan-mayıs döneminde yapılan tırmanış sezonu, uygun hava koşulları nedeniyle zirve tırmanışları için en kritik zaman dilimi olarak görülüyor.
"BUZ DAĞI DOKTORLARI" ÇARESİZ KALDI
Yerel halk arasında “buz dağı doktorları” olarak bilinen deneyimli Şerpa dağcılar, tehlikeli bölgede güvenli rota oluşturmak için halat sabitleme, merdiven yerleştirme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar güvenli bir hat oluşturulamadı.
Nepal Turizm Dairesi’nden Himal Gautam, Everest rotasının genellikle nisanın üçüncü haftasında açıldığını hatırlattı. Gautam, buz kütlesinin erimesi veya çökmesi halinde sezonun takvime uygun ilerleyebileceğini söyledi.
Aksi durumda, daha fazla Şerpa görevlendirilerek risk değerlendirmesi yapılması ve alternatif rotaların incelenmesi planlanıyor.
TIRMANIŞ HAZIRLIKLARI AKSADI
Ana kampta uluslararası bir ekibe liderlik eden deneyimli dağcı Mingma, turların ve üst kamplara ekipman taşınmasının geciktiğini belirtti.
Çin’in Tibet tarafını bu yıl bilinmeyen nedenlerle kapatması, daha fazla dağcının Nepal rotasına yönelmesine yol açtı.
YÜZLERCE DAĞCI BEKLEMEDE
Yetkililere göre bu sezon için şu ana kadar 410 Everest tırmanış izni verildi. Kişi başı 15 bin dolar olan izin ücretine rağmen herhangi bir üst sınır bulunmaması, “ölüm bölgesi” olarak bilinen yüksek irtifada yoğunluk riskine yönelik eleştirileri artırıyor.
Ana kampta bekleyenler arasında 98 Çinli dağcı bulunurken, ABD’den 49 ve Hindistan’dan 46 tırmanıcı da zirve denemesi için sırada.