Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir

NASA ve diğer uzay ajansları, bu tür asteroitlerin izlenmesi ve potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi için dünya çapında büyük bir işbirliği yapıyor.

Uzmanlar, gelecekte bu tür gözlemler ve araştırmalar sayesinde, insanların karşılaştığı uzay kökenli tehditlere karşı daha hazırlıklı olabileceklerini vurguluyor.