Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir

NASA, 2024 XN1 isimli asteroitin Dünyaya oldukça yakın bir mesafeden saatte 23 bin kilometre hızla geçeceğini açıkladı. Türkiye saatiyle sabaha karşı en yakın konumuna ulaşacak olan bu dev gök taşı, Dünyaya çarpma riski taşımıyor. Ancak, bu olasılık üzerinde yapılan değerlendirmeler, potansiyel bir çarpışmanın yaratabileceği büyük etkiyi yeniden gündeme getirdi.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 1

NASA, 2024 XN1 adlı asteroitin saatte 23 bin kilometre hızla Dünyanın yanından geçeceğini açıkladı. 29 ila 70 metre arasında değişen tahmin edilen çapı ile bu gök taşı, Türkiye saatiyle sabaha karşı 02.56’da Dünyaya en yakın konumuna ulaşacak. Ancak, NASA yetkilileri, bu geçişin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

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Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 2

ÇARPMA RİSKİ VAR MI?

Asteroitin, Dünya’dan yaklaşık 7.21 milyon kilometre uzaktan geçeceği belirtilirken, bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 19 katı kadar.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 3

Bu mesafe, asteroitin çarpma riski taşımadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. NASA, bu tür asteroitleri yakın takibe alarak, gelecekte olası bir tehlike durumunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 4

Royal Greenwich Gözlemevi’nden gökbilimci Jess Lee, asteroitin Dünya’ya çarpacak kadar yakın olmayacağına dair yaptığı açıklamada, “Yapılan gözlemler ve hesaplamalar, bu asteroitin yakın geçişinin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 5

ÇARPIŞMA DURUMUNUN YAŞATACAĞI ETKİLER

Eğer 2024 XN1, Dünya’ya çarpsaydı, yaratacağı etki son derece yıkıcı olabilirdi. NASA, gök taşının çarpması halinde, 12 milyon ton patlayıcıya eşdeğer bir güce sahip olacağı ve bu gücün 2 bin kilometrekarelik bir alanı tamamen yok edebileceği tahmin ediliyor. Bu, büyük bir şehir veya geniş bir orman alanını yok edebilecek kadar güçlü bir etki.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 6

Bu tür bir senaryo, 1908’de Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaşanan Tunguska olayını hatırlatıyor. Bir asteroit ya da komet parçası, bölgedeki 80 milyon ağacı devirmiş ve yaklaşık 2.150 kilometrekarelik bir ormanlık alanı yok etmişti. Olayın etkisi, dev bir patlama yaratmış ancak can kaybına yol açmamıştı çünkü bölge oldukça izoleydi. Ancak, Tunguska olayı, bu tür çarpışmaların potansiyel tehlikelerini gözler önüne sermişti.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 7

2024 XN1’in geçişi, yalnızca büyük asteroitler açısından değil, daha küçük boyutlara sahip gök cisimleri için de ilgi odağı. NASA, bu hafta içerisinde, 2024 XN1 dışında iki daha küçük asteroitin Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı. Bu asteroitlerin boyutlarının, geçiş mesafelerinin ve hızlarının daha düşük olduğu belirtiliyor, dolayısıyla herhangi bir tehdit oluşturmuyorlar.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 8

Ancak bu küçük asteroitlerin geçişi, gökbilimcilere önemli gözlem fırsatları sunuyor. Uzmanlar, bu tür asteroitleri gözlemleyerek, gelecekte Dünya’yı tehdit edebilecek potansiyel risklerin daha doğru tespit edilmesini sağlayacak veriler elde ettiklerini ifade ediyorlar.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 9

UZAY GÖZLEMLERİ: TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK

Dünyayı tehdit edebilecek asteroitleri erken tespit etmek ve olası tehlikeleri önlemek, son derece önemli bir konu.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 10

Uzmanlar, bu tür gözlemlerin, gelecekte olası bir çarpışma durumunda daha hızlı ve etkili bir şekilde tepki verilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 11

Dünyayı tehdit eden asteroitlerin önceden tespit edilmesi, insanlık için büyük bir güvenlik önlemi olarak değerlendiriliyor.

Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir - 12

NASA ve diğer uzay ajansları, bu tür asteroitlerin izlenmesi ve potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi için dünya çapında büyük bir işbirliği yapıyor.

Uzmanlar, gelecekte bu tür gözlemler ve araştırmalar sayesinde, insanların karşılaştığı uzay kökenli tehditlere karşı daha hazırlıklı olabileceklerini vurguluyor.

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