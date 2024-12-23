Dünyaya çarparsa kıyamet yaşanacak: 12 milyon ton patlayıcıyla eşdeğer, tamamen yok edebilir
NASA, 2024 XN1 isimli asteroitin Dünyaya oldukça yakın bir mesafeden saatte 23 bin kilometre hızla geçeceğini açıkladı. Türkiye saatiyle sabaha karşı en yakın konumuna ulaşacak olan bu dev gök taşı, Dünyaya çarpma riski taşımıyor. Ancak, bu olasılık üzerinde yapılan değerlendirmeler, potansiyel bir çarpışmanın yaratabileceği büyük etkiyi yeniden gündeme getirdi.
NASA, 2024 XN1 adlı asteroitin saatte 23 bin kilometre hızla Dünyanın yanından geçeceğini açıkladı. 29 ila 70 metre arasında değişen tahmin edilen çapı ile bu gök taşı, Türkiye saatiyle sabaha karşı 02.56’da Dünyaya en yakın konumuna ulaşacak. Ancak, NASA yetkilileri, bu geçişin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmayacağını vurguladı.