Dünya'ya çarpma riskleri var: Asteroitlerle ilgili son keşifler
Bilim insanları büyük çoğunluğu Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasındaki kuşakta bulunan ve zaman zaman Dünya'ya çarpma ihtimali de olan asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor.
Güneş'e uzaklıkları aynı olmadığı için farklı boyut, şekil ve materyallerden oluşan asteroitler, insanlara Güneş Sistemi'nin oluşumu, suyun ve yaşamın kökeni hakkında önemli bilgiler sunuyor.
İşte bilim insanlarının son zamanlarda asteroitler ile ilgili yaptığı çalışmalar.