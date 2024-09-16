Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu ABD'de mobilya satıcılığından İsrail Başbakanlığına nasıl yükseldi? Şarkul Asvat'ın haberine göre Netanyahu'nun cephaneliğindeki en önemli silah, pazarlama becerileri. ABD'deki işinden siyasete atılmak için istifa etmesi İsrail'de rekor sürelerde görevler alacağı kariyerinin başlangıcı oldu... İşte tüm dünyayı kişisel çıkarları için kullanan adam; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu...
"O BİR APTAL DEĞİL"
On beş yıl önce, Binyamin Netanyahu'nun babası Benzion'dan, İsrail başbakanı olan oğlu hakkında görüş bildirmesi istendi.
Benzion'un yanıtı şöyle oldu: "O bir aptal değil."