Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu ABD'de mobilya satıcılığından İsrail Başbakanlığına nasıl yükseldi? Şarkul Asvat'ın haberine göre Netanyahu'nun cephaneliğindeki en önemli silah, pazarlama becerileri. ABD'deki işinden siyasete atılmak için istifa etmesi İsrail'de rekor sürelerde görevler alacağı kariyerinin başlangıcı oldu... İşte tüm dünyayı kişisel çıkarları için kullanan adam; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu...

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 1

"O BİR APTAL DEĞİL"

On beş yıl önce, Binyamin Netanyahu'nun babası Benzion'dan, İsrail başbakanı olan oğlu hakkında görüş bildirmesi istendi.

Benzion'un yanıtı şöyle oldu: "O bir aptal değil."

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 2

Binyamin Netanyahu, bugün Ortadoğu ve dünyadaki olayların merkezinde yer alan bir ülkeyi yönetiyor.

Ülkelerin ve insanların kaderlerini kontrol ediyor, başkanlar, krallar, ordu ve istihbarat şefleriyle muhatap oluyor.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 3

"EN ÖNEMLİ SİLAHI PAZARLAMA BECERİLERİ"

İngilizce yayın yapan Şarkul Asvat'a göre, Netanyahu'yu çözebilen çok az insan var. Çok iyi bildiği bir şey var, o da kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak.

İsrail liderinin istediğini elde etmesini hiçbir şey engelleyemez. Cephaneliğindeki en önemli silah, pazarlama becerileridir.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 4

"ÇOK İYİ BİR YALANCIYDI"

Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde mobilya satıcısı olarak işe başladı. Değersiz mobilyaları değerli bir şeymiş gibi pazarlayarak satma konusunda ustaydı.

Mağaza sahibi eski stoklarından kurtulmak isterse, işi Netanyahu'ya verirdi. Netanyahu, bunları mağazanın en iyi ürünleriymiş gibi pazarlardı. Çok iyi bir yalancıydı, yüzü asla gerçeği ifşa etmezdi.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 5

İSTİFA SÜRECİ

ABD'deki işinden siyasete atılmak için istifa etti. Birleşmiş Milletler'de İsrail temsilcisi, ardından dışişleri bakan yardımcısı ve daha sonra dışişleri bakanı olarak atandı.

Başbakan olmadan önce maliye bakanlığı görevini üstlendi, bu görevi İsrail'de rekor bir süre elinde tuttu.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 6

PAZARLAMA BECERİLERİNİ SİYASİ HAYATINA TAŞIDI

Netanyahu, tüm pazarlama becerilerini ve numaralarını siyasi hayatına taşıdı.

Bunun en iyi örneği, herhangi bir esir takasını engellemek için Philadelphi Koridoru sorununu nasıl yarattığıdır.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 7

23 MİLYON DOLARLIK SERVET

Uzun kariyeri boyunca Netanyahu'nun zayıf noktasının paraya olan düşkünlüğü ve hediye almak olduğu ortaya çıktı.

23 milyon dolarlık bir servete sahip ve aylık maaşı yaklaşık 20 bin dolar.

Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu - 8

SİYASİ ÇIKARLARI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Netanyahu planladığı gibi başbakan olarak kalırsa, Hamas'ın 7 Ekim saldırısını araştırmak için resmi bir soruşturma komisyonunun kurulmasını önleyebilecek.

Pozisyonunu, yargıçların değiştirilmesi için baskı yapmak amacıyla kullanabilecek.

Rehinelerin yakınları, sevdiklerinin hayatlarının Netanyahu'nun siyasi ve halk çıkarları yüzünden heba edilmesine inanamıyor.

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