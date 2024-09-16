Dünyayı çıkarları için kullanan adam: Binyamin Netanyahu

"EN ÖNEMLİ SİLAHI PAZARLAMA BECERİLERİ"

İngilizce yayın yapan Şarkul Asvat'a göre, Netanyahu'yu çözebilen çok az insan var. Çok iyi bildiği bir şey var, o da kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak.

İsrail liderinin istediğini elde etmesini hiçbir şey engelleyemez. Cephaneliğindeki en önemli silah, pazarlama becerileridir.