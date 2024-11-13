Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır
ABD hükümeti, Kuzey Kore birliklerinin doğrudan çatışmaya dahil olduğunu ilk kez teyit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı. Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi “kritik” piyade operasyonları konusunda eğittiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Kuzey Kore birliklerinin Rus güçlerinin yanında konuşlandırılmasının “kesin bir yanıt” gerektirdiği uyarısında bulundu.
ABD HÜKÜMETİ DOĞRULADI
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı asker konuşlandırması ile ilgili yeni açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı.