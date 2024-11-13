Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır

BLINKEN: KESİN BİR YANIT GEREKTİRİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir açıklama yaparak, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna sınırında savaşan Rus güçlerinin yanında konuşlandırılmasının “kesin bir yanıt” gerektirdiği uyarısında bulundu.



Blinken, Brüksel'de NATO şefi Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerde Kuzey Kore güçlerinin “savaşa enjekte edildiği ve şu anda kelimenin tam anlamıyla, kesin bir yanıt gerektiren ve alacak olan bir çatışmanın içinde olduğu” gerçeğini ele aldığını söyledi.