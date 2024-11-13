Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır

ABD hükümeti, Kuzey Kore birliklerinin doğrudan çatışmaya dahil olduğunu ilk kez teyit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı. Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi “kritik” piyade operasyonları konusunda eğittiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Kuzey Kore birliklerinin Rus güçlerinin yanında konuşlandırılmasının “kesin bir yanıt” gerektirdiği uyarısında bulundu.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 1

ABD HÜKÜMETİ DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı asker konuşlandırması ile ilgili yeni açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 2

10 BİN ASKER KURSK'TA

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sürdürmek üzere asker tedariki için Kuzey Kore’ye başvurma kararı bizi son derece endişelendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Patel, “Bugün, 10 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusuna gönderildiğini ve bunların çoğunun Kursk Oblastı'nın batısına geçerek Rus kuvvetleriyle birlikte savaş operasyonlarına katılmaya başladığını teyit edebilirim" şeklinde konuştu.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 3

RUS BİRLİKLERİ TARAFINDAN EĞİTİLİYORLAR

Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi “kritik” piyade operasyonları konusunda eğittiği aktarıldı.

Dışişleri sözcüsü Patel, "Üstesinden gelmeleri gereken zorluklardan bazıları uyum sorunu, dil engeli, komuta ve kontrol ile iletişim" yorumunu yaptı.

ABD’nin bölgedeki diğer müttefikleri ile işbirliği içinde süreci izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 4

BLINKEN: KESİN BİR YANIT GEREKTİRİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir açıklama yaparak, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna sınırında savaşan Rus güçlerinin yanında konuşlandırılmasının “kesin bir yanıt” gerektirdiği uyarısında bulundu.

Blinken, Brüksel'de NATO şefi Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerde Kuzey Kore güçlerinin “savaşa enjekte edildiği ve şu anda kelimenin tam anlamıyla, kesin bir yanıt gerektiren ve alacak olan bir çatışmanın içinde olduğu” gerçeğini ele aldığını söyledi.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 5

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onaylamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 6

İLK KAYIPLAR VERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, geçtiğimiz günlerde Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını vermişti.

11  bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğu bildirilirken, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekatı olduğu aktarılmıştı.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 7

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.

Dünyayı korkutan ittifak: Kuzey Kore askerleri Rusya'da operasyona hazır - 8
DAHA FAZLA GÖSTER