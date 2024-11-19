Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov’u başkentte ağırladı. Rusya'dan bir askeri heyetin ise dün Kuzey Kore’ye vardığı açıklandı.

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 1

RUSYA-KUZEY KORE İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürüyor.

Bu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini ziyaret eden Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov’u başkent Pyongyang’da ağırladı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 2

"SAMİMİ BİR GÖRÜŞME"

İkilinin samimi bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kim, görüşmede iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın önemine vurgu yaptı. 

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 3

KUZEY KORE GELİŞMELERDEN MEMNUN

Kuzey Koreli lider, karşılıklı işbirliğinin derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hükümetler arası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik değişim ve işbirliğini daha da güçlendirmeli ve iki ülkenin ortak refah ve kalkınmasına katkı sağlamalıyız.” dedi.

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 4

RUS HEYETİ ÜLKEYE VARDI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Askeri Akademisi Başkanı Vladimir Zarudnitski’nin de beraberindeki heyetle birlikte dün Kuzey Kore’ye vardığı duyuruldu.

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 5

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Sonu Jong Chan, Kore Halk Ordusu subayları ve Rusya'nın ülkedeki askeri ataşesi Alexei Bartusov tarafından karşılanan heyetin ülkeyi neden ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor - 6
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