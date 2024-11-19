Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor
Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov’u başkentte ağırladı. Rusya'dan bir askeri heyetin ise dün Kuzey Kore’ye vardığı açıklandı.
RUSYA-KUZEY KORE İTTİFAKI GENİŞLİYOR
Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürüyor.
Bu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini ziyaret eden Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov’u başkent Pyongyang’da ağırladı.