Dünyayı korkutan ittifak: Rus yetkililer Kuzey Kore'ye akın ediyor

KUZEY KORE GELİŞMELERDEN MEMNUN

Kuzey Koreli lider, karşılıklı işbirliğinin derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hükümetler arası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik değişim ve işbirliğini daha da güçlendirmeli ve iki ülkenin ortak refah ve kalkınmasına katkı sağlamalıyız.” dedi.