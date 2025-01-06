Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar

Fransa'nın başkenti Paris'te 10 yıl önce dünyayı sarsan bir saldırı yaşandı. Cezayir asıllı iki kardeş, 7 Ocak 2015'te Hz. Muhammed ile dalga geçen karikatürler yayınlayan hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun ofisini basarak 12 kişiyi öldürdü. Hem öfkeyi hem sempatiyi körükleyen saldırının yıldönümünde, yarın Fransa'da anma törenleri yapılacak. Peki birçok tartışmayı beraberinde getiren Charlie Hebdo saldırısına ilişkin neler biliyoruz? (Haber: Derya Doğan)

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 1

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, silahlı kişiler tarafından ofislerine düzenlenen ve çalışanlarının ölümüne neden olan saldırının 10. yılı dolayısıyla bugün özel bir sayı yayınladı.

Derginin kapağında “Yıkılmaz!” başlığı yer alırken, iç sayfalarda Tanrı ve dini liderlerle alay etmek için düzenlenen karikatür yarışmasının sonuçları gösteriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 2

SAĞ KURTULAN YÖNETMENDEN BAŞYAZI 

8'i yazı işleri çalışanı olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği 7 Ocak 2015 katliamından sağ kurtulan yönetmen Riss de bir başyazı yayınladı.

Yazıda, şu ifadeler yer alıyor: “Hicvin bu trajik yılları atlatmamızı sağlayan bir erdemi var: İyimserlik. Eğer gülmek istiyorsanız, yaşamak istiyorsunuz demektir. Gülmek, ironi ve karikatürler iyimserliğin tezahürleridir. Ne olursa olsun, dramatik ya da mutlu, gülme arzusu asla sona ermeyecektir.”

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 3

NASIL BAŞLADI?

2015 yılında Paris doğumlu Cezayir asıllı iki kardeş tarafından gerçekleştirilen saldırının, Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'i alaya alan karikatürlerinin intikamı olarak gerçekleştiiği biliniyor.

İki kişi, 7 Ocak 2015'te, yerel saatle 11:30'da (TSİ 10:30) siyah bir araçla Rue Nicolas-Appert'teki Charlie Hebdo binasının önüne geldi. Siyah giyimli ve Kalaşnikof saldırı tüfekleriyle donanmış iki maskeli silahlı adam, araçtan inerek ofislere yaklaştı.

İçeri girdikten sonra Cherif ve Said Kouachi kardeşler olduğu anlaşılan kişiler, resepsiyonda çalışan görevlilere derginin ofislerinin nerede olduğunu sorduktan sonra bekçi Frederic Boisseau'yu vurarak öldürdü.

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 4

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Derginin karikatüristlerinden Corinne Rey, kızını kreşten aldıktan sonra binaya henüz döndüğünü, silahlı adamların kendisini tehdit ederek, haftalık yazı işleri toplantısının yapıldığı ikinci kattaki haber odasına giriş şifresini girmeye zorladıklarını anlattı.

Adamlar ateş açarak editörün polis koruması Franck Brinsolaro'yu öldürdükten sonra Charb olarak bilinen editör Stephane Charbonnier ve diğer dört karikatüristi isimlerini sorarak onları, diğer üç yazı işleri çalışanını ve toplantıya katılan bir misafiri öldürdü.

Görgü tanıkları, silahlı kişilerin, gazetecilerin isimlerini sayarken Arapça “Muhammed Peygamberin intikamını aldık” ve “Tanrı büyüktür” diye bağırdıklarını duyduklarını söyledi.

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 5

HEM ÖFKE HEM SEMPATİ

Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı, hayatını kaybeden editör ekibi ve ünlü karikatüristler Cabu, Charb, Honore, Tignous ve Wolinski'ye yönelik hem sempatiyi hem de öfkeyi körükledi.

Saldırı sonrası çok sayıda tepkiyle birlikte“Je Suis Charlie” (“Ben Charlie'yim”) sloganıyla dünyanın dört bir yanında eylemler yapıldı.

Dergi, 10. yıldönümü öncesinde, ölen yazarlarının çalışmalarını içeren bir kitap yayınladı ve saldırının gerçekleştiği gün olan yarın, halka açık anma törenleri yapılacak.

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 6

ANMA TÖRENLERİ YAPILACAK

Bugün basına tanıtılan baskı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da katılacağı halka açık anma törenleri yapılırken satışa sunulacak.

Haftalık dergi, yıldönümü özel sayısı için karikatüristlere kışkırtıcı bir yarışmayla "Tanrı'nın en komik ve en acımasız tasvirlerini" göndermeleri çağrısında bulunmuştu.

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 7

"SALDIRGAN VE İSLAMOFOBİK"

Charlie Hebdo, kurulduğu 1970 yılından bu yana,  din eleştirisi ve alayına izin veren Fransız nefret söylemi yasalarının sınırlarını zorladı.

Fransa'daki ifade özgürlüğü savunucuları, dini eleştirme ve alaya alma yeteneğini, Katolik Kilisesi'nin etkisinden kurtulmak için ülke içinde yüzyıllardır süren savaşta önemli bir zafer olarak görüyor.

Ancak eleştirmenler Charlie Hebdo'nun inananlara karşı gereksiz yere saldırgan ve hatta İslamofobik olduğunu savunuyor.

Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar - 8
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