Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar

SAĞ KURTULAN YÖNETMENDEN BAŞYAZI

8'i yazı işleri çalışanı olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği 7 Ocak 2015 katliamından sağ kurtulan yönetmen Riss de bir başyazı yayınladı.

Yazıda, şu ifadeler yer alıyor: “Hicvin bu trajik yılları atlatmamızı sağlayan bir erdemi var: İyimserlik. Eğer gülmek istiyorsanız, yaşamak istiyorsunuz demektir. Gülmek, ironi ve karikatürler iyimserliğin tezahürleridir. Ne olursa olsun, dramatik ya da mutlu, gülme arzusu asla sona ermeyecektir.”