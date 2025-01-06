Dünyayı sarsan saldırının 10'uncu yılı: Charlie Hebdo'ya dair akılda kalanlar
Fransa'nın başkenti Paris'te 10 yıl önce dünyayı sarsan bir saldırı yaşandı. Cezayir asıllı iki kardeş, 7 Ocak 2015'te Hz. Muhammed ile dalga geçen karikatürler yayınlayan hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun ofisini basarak 12 kişiyi öldürdü. Hem öfkeyi hem sempatiyi körükleyen saldırının yıldönümünde, yarın Fransa'da anma törenleri yapılacak. Peki birçok tartışmayı beraberinde getiren Charlie Hebdo saldırısına ilişkin neler biliyoruz? (Haber: Derya Doğan)
Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, silahlı kişiler tarafından ofislerine düzenlenen ve çalışanlarının ölümüne neden olan saldırının 10. yılı dolayısıyla bugün özel bir sayı yayınladı.
Derginin kapağında “Yıkılmaz!” başlığı yer alırken, iç sayfalarda Tanrı ve dini liderlerle alay etmek için düzenlenen karikatür yarışmasının sonuçları gösteriliyor.