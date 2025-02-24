Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum"

Dünyanın dengesini alt üst eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda üç yıl geride kaldı. İki taraf, çatışmaların yıldönümünde mesajlar yayınladı. Ukrayna lideri Zelenski, üç yıllık “direniş” ve “kahramanlığı” selamladı. Rusya, Ukrayna'da uzun vadeli çözüm olmadan ateşkesin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 1

Dünyadaki tüm dengeleri değiştiren Rusya Ukrayna Savaşı'nda üç yıl geride kaldı.

İki taraf, çatışmaların yıldönümünde mesajlar yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD destekli hızlı bir ateşkes ve ardından çatışmaların hızla yeniden başlamasını değil, çatışmanın temel nedenleri olarak gördüğü konuları ele alan uzun vadeli bir barış anlaşması istediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise üç yıllık “direniş” ve “kahramanlığı” selamladı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 2

"ÜÇ YILLIK MİNNETTARLIK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski “Üç yıllık direniş. Üç yıllık minnettarlık. Ukraynalıların üç yıllık mutlak kahramanlığı. Ukrayna ile gurur duyuyorum!” diye yazdı.

Zelenski, Ukraynalıların savaş sırasında cephede ve günlük faaliyetlerdeki halini gösteren bir video da paylaşarak, “Onu koruyan ve yardım eden herkese teşekkür ederim” diye ekledi.

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 3

"UZUN VADELİ ÇÖZÜM OLMADAN ATEŞKES OLMAZ"

Rusya, Ukrayna'da uzun vadeli çözüm olmadan ateşkesin kabul edilemez olduğunu bildirdi. 

On binlerce Rus askerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya geçişinin üçüncü yıldönümünde yayınlanan röportajında Rus yetkili Ryabkov, Moskova'nın zamana karşı direnen bir Ukrayna anlaşmasının peşinde olduğunu ifade etti.

RIA'nın aktardığına göre Ryabkov, “Amerikan tarafının hızlı bir ateşkese doğru ilerleme arzusunu yeterince güvenle kabul edebiliriz” dedi.

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 4

"ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASINI İSTEMİYORUZ"

Ryabkov, şöyle konuştu: “Ancak uzun vadeli bir çözüm olmadan ateşkes, çatışmaların hızla yeniden başlamasına ve Rus-Amerikan ilişkileri üzerindeki sonuçları da dahil olmak üzere daha ciddi sonuçlarla çatışmanın yeniden başlamasına giden yoldur. Biz bunu istemiyoruz.”

Rus yetkili, “Uzun vadeli bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bu da Ukrayna'da ve çevresinde yaşananların temel nedenlerinin üstesinden gelme unsurunu mutlaka içermelidir” diye ekledi.

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 5

BARIŞ PLANINDA NETLİK YOK

Ryabkov, geçen hafta Riyad'da yapılan Rusya-ABD görüşmelerinin, ABD Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik barış planı konusuna netlik kazandırmadığını da söyledi.

Rus bakan yardımcısı, Moskova'nın, NATO ittifakının doğuya doğru “sınırsız” genişlemesi nedeniyle “özel askeri operasyon” başlatmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti. Ayrıca Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusun haklarının çiğnendiğinden şikayet etti.

Ukrayna ve Batı, Rusya’nın başlattığı savaşı “acımasız bir sömürge tarzı fetih savaşı” olarak adlandırıyor.

Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum" - 6
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