Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum"
Dünyanın dengesini alt üst eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda üç yıl geride kaldı. İki taraf, çatışmaların yıldönümünde mesajlar yayınladı. Ukrayna lideri Zelenski, üç yıllık “direniş” ve “kahramanlığı” selamladı. Rusya, Ukrayna'da uzun vadeli çözüm olmadan ateşkesin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Dünyadaki tüm dengeleri değiştiren Rusya Ukrayna Savaşı'nda üç yıl geride kaldı.
İki taraf, çatışmaların yıldönümünde mesajlar yayınladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD destekli hızlı bir ateşkes ve ardından çatışmaların hızla yeniden başlamasını değil, çatışmanın temel nedenleri olarak gördüğü konuları ele alan uzun vadeli bir barış anlaşması istediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise üç yıllık “direniş” ve “kahramanlığı” selamladı.