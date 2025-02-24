Dünyayı sarsan üç yıl: "Mutlak kahramanlıkla gurur duyuyorum"

"ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASINI İSTEMİYORUZ"

Ryabkov, şöyle konuştu: “Ancak uzun vadeli bir çözüm olmadan ateşkes, çatışmaların hızla yeniden başlamasına ve Rus-Amerikan ilişkileri üzerindeki sonuçları da dahil olmak üzere daha ciddi sonuçlarla çatışmanın yeniden başlamasına giden yoldur. Biz bunu istemiyoruz.”

Rus yetkili, “Uzun vadeli bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bu da Ukrayna'da ve çevresinde yaşananların temel nedenlerinin üstesinden gelme unsurunu mutlaka içermelidir” diye ekledi.