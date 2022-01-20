Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum

19 yaşındaki Belçikalı pilot Zara Rutherford, son beş ayını tek başına dünya çapında uçarak geçirdi. Bugün, dünyanın etrafındaki turunu resmen tamamladı. Rutherford, yolculuğuna başladığı Kortrijk kentine iki rekorla indi: mikro hafif bir uçakla dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın ve dünyanın çevresini tek başına dolaşan en genç kadın. Bununla birlikte Rutherford, pilot olmak isteyen kız çocuklarına örnek olmak istediğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 20.01.2022 - 14:17

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 1

Genç pilot Zara Rutherford, dünyayı tek başına uçarak dolaşan en genç kadın olma hedefine ulaştı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 2

19 yaşındaki  Belçikalı  pilot,  "uzun bir beş aydan" sonra eve dönmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 3

Rutherford, sözlerine şöyle devam etti: 

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 4

"KIZ ÇOCUKLARINA YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUM"

“Büyürken hiç kadın pilot görmedim. Bunun her zaman gerçekten cesaret kırıcı olduğunu düşünmüşümdür. Bu yüzden daha fazla kız çocuğunu  havacılığa gitmeye teşvik etmeyi ve arkadaşça bir yüz göstermeyi umuyorum.  Böylece bir kız çocuğu pilot olmak istiyorsa, beni gördüğünde  tek kişi olmadığını bilir.”

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 5

BUGÜN DÜNYA TURUNU BİTİRECEK

Bununla birlikte, genç pilotun, bugün geçen 18 Ağustos'ta yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentine indi. Rutherford,  dünyanın çevresini tek başına  dolaşan en genç kadın olmasının yanı sıra, mikro hafif bir uçakla dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın ünvanına da sahip oldu. 

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 6

Diğer taraftan, önceki rekorun sahibi ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına dolaşan en genç kadın rekorunu kırdığında 30 yaşındaydı .Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekoru ise geçen yıl 18 yaşındayken yolculuk yapan İngiliz Travis Ludlow'a ait.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 7

Diğer taraftan, Rutherford’un yolculuğunu Pazartesi günü bitirmesi gerekiyordu, ancak kötü hava koşulları yolculuk sırasında birkaç gecikmeye neden oldu. 

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 8

KUZEY KORE'NİN HAVA SAHASINDAN KIL PAYI KAÇTI

Rutherford'un dünya turu esnasında  California'daki orman yangınlarından uzak durmak için çalıştı, Rusya yolculuğunda  soğuk algınlığına yakalandı ve Kuzey Kore'nin  hava sahasından kıl payı kaçmayı başardı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 9

Tüm yaşadıklarından sonra eve gitmek için can attığını vurgulayan genç kadın,  "Evde olacağımı düşünmek hala garip geliyor. Aylarca uzakta olmam gerektiğini hissediyorum.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 10

Ancak, hayalimi gerçekleştirme imkanına sahip olduğum için mutluyum. Ama gerçekten bazen çok zorlandım. Harika anılarım olduğu kadar,  hayatımdan endişe ettiğim ve bunu bir daha yapmak istemediğim zamanlar yaşadım” diye konuştu.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 11

"BİR HAFTA BOYUNCA SADECE UYUYACAĞIM"

Bunun yanı sıra eve döndüğünde “ bir hafta boyunca sadece uyumak istediğini söyleyen Rutherford, Eylül ayında İngiltere'de veya ABD'de mühendislik okumak için üniversiteye gitmeyi umduğunu açıkladı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 12
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 13
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 14
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 15
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 16
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum - 17

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