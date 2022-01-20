Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot iki rekor kırdı: Kız çocuklarına örnek olmak istiyorum

"KIZ ÇOCUKLARINA YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUM"

“Büyürken hiç kadın pilot görmedim. Bunun her zaman gerçekten cesaret kırıcı olduğunu düşünmüşümdür. Bu yüzden daha fazla kız çocuğunu havacılığa gitmeye teşvik etmeyi ve arkadaşça bir yüz göstermeyi umuyorum. Böylece bir kız çocuğu pilot olmak istiyorsa, beni gördüğünde tek kişi olmadığını bilir.”