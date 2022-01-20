Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir?

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 20.01.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 12:55
Genç pilot Zara Rutherford, dünyayı tek başına uçarak dolaşan en genç kadın olma hedefinde sona yaklaştı.
19 yaşındaki yarı Belçikalı yarı İngiliz pilot, rekorunu kırmaya bir gün kala, dün Almanya’ya ulaştı. Frankfurt Havalimanı'ndan birkaç kilometre uzaklıktaki Egelsbach'a indirdikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "uzun bir beş aydan" sonra eve dönmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Rutherford, sözlerine şöyle devam etti:
“Büyürken hiç kadın pilot görmedim. Bunun her zaman gerçekten cesaret kırıcı olduğunu düşünmüşümdür. Bu yüzden daha fazla kız çocuğunu havacılığa gitmeye teşvik etmeyi ve arkadaşça bir yüz göstermeyi umuyorum. Böylece bir kız çocuğu pilot olmak istiyorsa, beni gördüğünde tek kişi olmadığını bilir.”
Bununla birlikte, genç pilotun, bugün geçen 18 Ağustos'ta yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentine inmesi bekleniyor.
ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına dolaşan en genç kadın rekorunu kırdığında 30 yaşındaydı. Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekoru ise geçen yıl 18 yaşındayken yolculuk yapan İngiliz Travis Ludlow'a ait.
Diğer taraftan, Rutherford’un yolculuğunu Pazartesi günü bitirmesi gerekiyordu, ancak kötü hava koşulları yolculuk sırasında birkaç gecikmeye neden oldu.
Rutherford'un dünya turu esnasında California'daki orman yangınlarından uzak durmak için çalıştı, Rusya yolculuğunda soğuk algınlığına yakalandı ve Kuzey Kore'nin hava sahasından kıl payı kaçmayı başardı.
Tüm yaşadıklarından sonra eve gitmek için can attığını vurgulayan genç kadın, "Evde olacağımı düşünmek hala garip geliyor. Aylarca uzakta olmam gerektiğini hissediyorum" dedi.
Hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, "Gerçekten bazen çok zorlandım. Harika anılarım olduğu kadar, hayatımdan endişe ettiğim ve bunu bir daha yapmak istemediğim zamanlar yaşadım” diye konuştu.
Bunun yanı sıra eve döndüğünde “bir hafta boyunca sadece uyumak istediğini" söyleyen Rutherford, Eylül ayında İngiltere'de veya ABD'de mühendislik okumak için üniversiteye gitmeyi umduğunu açıkladı.