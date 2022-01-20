Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir?

19 yaşındaki pilot Zara Rutherford, saatler sonra dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot ünvanın sahibi olacak. Pilot olmak isteyen kız çocuklarına örnek olmak istediğini söyleyen Rutherford, dünya turuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentine inecek.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 20.01.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 12:55

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 1

Genç pilot Zara Rutherford, dünyayı tek başına uçarak dolaşan en genç kadın olma hedefinde sona yaklaştı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 2

19 yaşındaki yarı Belçikalı yarı İngiliz pilot,  rekorunu kırmaya bir gün kala, dün Almanya’ya ulaştı. Frankfurt Havalimanı'ndan birkaç kilometre uzaklıktaki Egelsbach'a indirdikten sonra gazetecilere verdiği demeçte,  "uzun bir beş aydan" sonra eve dönmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 3

Rutherford, sözlerine şöyle devam etti: 

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 4

"KIZ ÇOCUKLARINA YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERMEK İSTİYORUM"

“Büyürken hiç kadın pilot görmedim. Bunun her zaman gerçekten cesaret kırıcı olduğunu düşünmüşümdür. Bu yüzden daha fazla kız çocuğunu  havacılığa gitmeye teşvik etmeyi ve arkadaşça bir yüz göstermeyi umuyorum.  Böylece bir kız çocuğu pilot olmak istiyorsa, beni gördüğünde  tek kişi olmadığını bilir.”

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 5

BUGÜN DÜNYA TURUNU BİTİRECEK

Bununla birlikte, genç pilotun, bugün geçen 18 Ağustos'ta yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentine inmesi bekleniyor.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 6

ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına dolaşan en genç kadın rekorunu kırdığında 30 yaşındaydı. Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekoru ise geçen yıl 18 yaşındayken yolculuk yapan İngiliz Travis Ludlow'a ait.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 7

Diğer taraftan, Rutherford’un yolculuğunu Pazartesi günü bitirmesi gerekiyordu, ancak kötü hava koşulları yolculuk sırasında birkaç gecikmeye neden oldu. 

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 8

KUZEY KORE'NİN HAVA SAHASINDAN KIL PAYI KAÇTI

Rutherford'un dünya turu esnasında  California'daki orman yangınlarından uzak durmak için çalıştı, Rusya yolculuğunda  soğuk algınlığına yakalandı ve Kuzey Kore'nin  hava sahasından kıl payı kaçmayı başardı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 9

Tüm yaşadıklarından sonra eve gitmek için can attığını vurgulayan genç kadın,  "Evde olacağımı düşünmek hala garip geliyor. Aylarca uzakta olmam gerektiğini hissediyorum" dedi.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 10

Hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, "Gerçekten bazen çok zorlandım. Harika anılarım olduğu kadar,  hayatımdan endişe ettiğim ve bunu bir daha yapmak istemediğim zamanlar yaşadım” diye konuştu.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 11

"BİR HAFTA BOYUNCA SADECE UYUYACAĞIM"

Bunun yanı sıra eve döndüğünde “bir hafta boyunca sadece uyumak istediğini" söyleyen Rutherford, Eylül ayında İngiltere'de veya ABD'de mühendislik okumak için üniversiteye gitmeyi umduğunu açıkladı.

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 12
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 13
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 14
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 15
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 16
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot olacak: Zara Rutherford kimdir? - 17

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