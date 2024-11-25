Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler!
Dünya ülkeleri Noel ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın birçok kentinde caddeler ve vitrinler yeni yıl ve Noel süslemeleriyle kaplandı. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi de Noel ışıklarıyla renklendi. Caddeyi süsleyen parlak Noel ve yeni yıl ışıklarının 5 Ocak tarihine kadar kalması planlanıyor.
Fransa'nın Başkenti Paris'in sembollerinden Şanzelize Caddesi artık ışıl ışıl. Geçtiğimiz günlerde caddenin Noel ışıkları törenle açıldı.