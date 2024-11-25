Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler!

"PARİS'İN İHTİŞAMI"

Çok sayıda Parisli'nin yanı sıra turistler de Şanzelize'ye akın etti.

Tüm görkemiyle ışıklandırılan caddeyi ziyaret eden turistler, "Bu mutlaka görülmesi gereken bir olay. Paris'in ihtişamının bir devamı. Burada birlikte olmak çok güzel. Noel ruhunu hissetmeye başlamak harika." diye konuştu.