Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler!

Dünya ülkeleri Noel ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın birçok kentinde caddeler ve vitrinler yeni yıl ve Noel süslemeleriyle kaplandı. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi de Noel ışıklarıyla renklendi. Caddeyi süsleyen parlak Noel ve yeni yıl ışıklarının 5 Ocak tarihine kadar kalması planlanıyor.

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 1

Fransa'nın Başkenti Paris'in sembollerinden Şanzelize Caddesi artık ışıl ışıl. Geçtiğimiz günlerde caddenin Noel ışıkları törenle açıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 2

400 AĞAÇ IŞIKLANDIRILDI

Dünyaca ünlü caddedeki 400 ağaç led ışıklarıyla süslendi. Tören için cadde araç trafiğine kapatıldı.

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 3

IŞIKLAR TÖRENLE YAKILDI

Düzenlenen törende, Noel ışıklarını Paris Olimpiyat Oyunları'nın başkanı atlet Tony Estanguet yaktı.

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 4

"PARİS'İN İHTİŞAMI"

Çok sayıda Parisli'nin yanı sıra turistler de Şanzelize'ye akın etti.

Tüm görkemiyle ışıklandırılan caddeyi ziyaret eden turistler, "Bu mutlaka görülmesi gereken bir olay. Paris'in ihtişamının bir devamı. Burada birlikte olmak çok güzel. Noel ruhunu hissetmeye başlamak harika." diye konuştu.

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 5

Şanzelize Caddesi'ni süsleyen parlak Noel ve yeni yıl ışıkları 5 Ocak tarihine kadar kalacak.

Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 6
Dünyayı yeni yıl heyecanı sardı: Paris'in en ünlü caddesinden renkli görüntüler! - 7
DAHA FAZLA GÖSTER