Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı

13.03.2026 05:39

AA

İsveçli Armand Duplantis, 6.31 metrelik derecesiyle 15'inci defa erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı
Reuters

Kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli sporcu Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6.31 metrelik derecesiyle 15'inci dünya rekorunu kırdı.

Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı 1
Reuters

İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı 2
Reuters

İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30 metrelik derecesiyle 14'üncü dünya rekorunu kırmış ve 3'üncü dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı 3
Reuters
