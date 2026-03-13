Duplantis 15'inci kez dünya rekorunu kırdı
13.03.2026 05:39
AA
İsveçli Armand Duplantis, 6.31 metrelik derecesiyle 15'inci defa erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.
Kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli sporcu Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6.31 metrelik derecesiyle 15'inci dünya rekorunu kırdı.
İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.
İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30 metrelik derecesiyle 14'üncü dünya rekorunu kırmış ve 3'üncü dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.