Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta
İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde, çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında 12 çocuk hayatını kaybetti. Saldırının kurbanları için düzenlenen cenaze töreninde acı ve öfke vardı.
İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında 12 çocuk hayatını kaybetti.
Yetkililer ölenlerin 10 ile 16 yaş arasında olduğunu bildirdi.
Hedef alınan Mecdel Şems bölgesinde, İslamın Şii mezhebinin bir kolu olan İsmaililik içinden doğan Dürzilik inancına sahip insanlar çoğunlukta.