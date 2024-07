Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta

Kadınlar, tabutların üzerine çiçek bıraktı.

AFP haber ajansına konuşan 42 yaşındaki hemşire Laith, “Her gece, her gün, her dakika endişeliyiz.10 aydır böyle. Burada gördüğünüz herkes, her zaman endişeli" dedi.

“Çok üzgünüz. Çocuklarımızı, futbol oynayan çocuklarımızı kaybettik” diye ekledi.