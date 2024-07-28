Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta

İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde, çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında 12 çocuk hayatını kaybetti. Saldırının kurbanları için düzenlenen cenaze töreninde acı ve öfke vardı.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 1

İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında 12 çocuk hayatını kaybetti.

Yetkililer ölenlerin 10 ile 16 yaş arasında olduğunu bildirdi.

Hedef alınan Mecdel Şems bölgesinde, İslamın Şii mezhebinin bir kolu olan İsmaililik içinden doğan Dürzilik inancına sahip insanlar çoğunlukta.

DÜNYA HABERLERİ

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 2

İsrail ordusu, İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın, Dürzi Arap kasabası Mecdel Şems'teki bir futbol sahasını, 50 kilogramlık savaş başlığı taşıyan İran yapımı bir roket tarafından vurduğunu açıkladı.

Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetti.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 3

Birçoğu siyah giyinmiş binlerce Dürzi kadın ve erkek, bugün kurbanlar için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Halk, tören öncesinde beyaz kefenlerle örtülü tabutların etrafında toplandı.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 4

Kadınlar, tabutların üzerine çiçek bıraktı. 

AFP haber ajansına konuşan 42 yaşındaki hemşire Laith, “Her gece, her gün, her dakika endişeliyiz.10 aydır böyle. Burada gördüğünüz herkes, her zaman endişeli" dedi.

“Çok üzgünüz. Çocuklarımızı, futbol oynayan çocuklarımızı kaybettik” diye ekledi.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 5

Cenaze törenleri için çevredeki dükkanlar kapanırken, Golan'daki her köyün girişine kontrol noktaları kuruldu.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 6

İsrail ordusu dünkü roket saldırısını, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıdan bu yana “İsrailli sivillere yönelik en ölümcül saldırı” olarak nitelendirdi.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 7

Mecdel Şems'te yaşayanların çoğu, İsrail'in 1967'de Suriye'den Golan Tepelerini yasadışı şekilde almasından bu yana İsrail vatandaşlığını kabul etmiyor.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta - 8
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