Dürziler kimdir? Suriye'de yaşayan Dürziler hangi dine mensup? İşte merak edilenler
Ortadoğu’nun köklü topluluklarından biri olan Dürziler, özellikle Suriye, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde yaşayan özgün bir etnik ve dini gruptur. Tarihsel kökenleri ve inanç sistemleriyle dikkat çeken Dürziler, çoğu zaman kapalı toplumsal yapıları nedeniyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Dürziler kimdir, Suriye’de yaşayan Dürziler hangi dine mensup? İşte ayrıntılar...
Dürziler, 11. yüzyılda Mısır’daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkan ve İslamiyet’ten türeyen özgün bir inanca sahip dini topluluktur. Adlarını, bu öğretiyi yaymaya çalışan Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar. Ancak ilginç bir şekilde, Dürzîler Muhammed ed-Dürzî’yi resmi kurucu olarak kabul etmezler ve öğretilerini Hamza bin Ali'ye dayandırırlar.