Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor

ABD'nin yaptığı açıklamaya göre kanıtlar Azerbaycan Havayolları uçağının Rusya tarafından düşürüldüğünü gösteriyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby, kanıtların uçağın görüntülerinin ötesine geçtiğini söyledi.

Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor - 1

Beyaz Saray, kanıtların Noel günü Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları uçağının Rusya tarafından düşürüldüğünü gösterdiğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret eden bazı erken belirtiler gördük” dedi.  

Kirby, kanıtların hasarlı uçağın dolaşan görüntülerinin ötesine geçtiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.  

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Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor - 2

"SİLAHİN TÜRÜ BELİRLENECEK"

Azerbaycan Havayolları, dün sabah soruşturmanın ön bulgularına göre uçağın “dış fiziksel ve teknik müdahale nedeniyle” düştüğünü açıklamıştı. 

Azerbaycan medyasına göre, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, “Bu, uçağın enkazının yerdeki görünümü ve görgü tanıklarının ifadeleriyle kanıtlanmıştır” dedi.

Bakan, “Müdahale için kullanılan silahın türü soruşturma sonucunda belirlenecek" diye ekledi.  

Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor - 3

38 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 38 kişi öldü; 29 kişi de enkazdan kurtuldu.

Kirby, ABD hükümetinin Kazak ve Azeri yetkililere soruşturmada yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi. 

Bakan Nabiyev, Embraer-190 uçağındaki yolcu ve mürettebatın gövdeyi delen “çeşitli kesici nesneler” nedeniyle yaralandığını belirtti.

Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor - 4
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