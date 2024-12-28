Düşen Azerbaycan uçağı: ABD'nin kanıtları Rusya'yı işaret ediyor

Beyaz Saray, kanıtların Noel günü Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları uçağının Rusya tarafından düşürüldüğünü gösterdiğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret eden bazı erken belirtiler gördük” dedi.

Kirby, kanıtların hasarlı uçağın dolaşan görüntülerinin ötesine geçtiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.