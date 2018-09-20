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"Düşman kardeşler" kutsal dağ Paektu'da el ele poz verdiler

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Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye üç günlük ziyaretini tamamladı. Ziyaretin son gününde Kuzey ve Güney Kore liderleri, volkanik bir dağı ziyaret etti. İki lider dostluk mesajları verdi. Liderlerin iddialı hedefleri var. Yıl sonuna kadar barış ilan etmeye hazırlanıyorlar. Böylece Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındıracak barış antlaşması için müzekereler başlayacak.

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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ziyaretini, Kuzey Kore için manevi önemi olan Paektu Dağı'nı ziyaret ederek bitirdi.
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    Dağın zirvesine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la birlikte çıkan Güney Kore lideri Moon, krater gölünün önünde kameralara poz verdi.
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    İki lider ve eşleri Kuzey Koreliler için kutsal sayılan dağa teleferikle tırmandı.
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    Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon dağın zirvesindeki krater gölünün önünde gazetecilere poz verdi.
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    Ardından Güney Kore lideri Moon ülkesine dönmek için havaalanına gitti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve eşi misafirlerini havaalanından uğurladı.
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    Ülkesine dönen Güney Kore lideri Moom ayağının tozuyla basın toplantısı düzenledi ve önemli mesajlar verdi.
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    Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırmayı ve Kore Savaşı'nı sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.
    Bu çerçevede Kore liderleri yıl sonuna kadar barış ilan etmeye hazırlanıyor.
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon, New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Trump'a Kuzey Kore liderinden özel bir mesaj iletteceğini de belirtti.
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    Moon, "Başkan Kim Jong-un, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının hızla tamamlanmasını umuyor bu nedenle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kore'de ağırlamayı ve Başkan Trump'la en kısa sürede ikinci bir zirve gerçekleştirmeyi umuyor" dedi.
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    Barış ilanının ardından yarımadanın nükleer silahlardan arındırma süreci başlayacak.
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    Süreç tamamlanınca iki Kore arasında barış antlaşması imzalanacak.
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