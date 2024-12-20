"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız"

Düz dünya teorisinin önde gelen savunucularından Jeran Campanella, Antarktika'ya yaptığı 35 bin dolarlık ( yaklaşık 1 buçuk milyon) bir keşif gezisiyle tartışmalı fikrini sorguladı. "Jeranism" adlı YouTube programını sunan ve GlobeBusters kanalının kurucusu olan Campanella, "Son Deney" adını verdiği görev kapsamında güneşin Antarktika'da yaz boyunca batıp batadığını ilk elden gözlemledi.

"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız" - 1

Dünya’nın düz olduğuna dair görüşleriyle bilinen Jeran Campanella, Antarktika’da 24 saat boyunca Güneş’in hareketlerini gözlemledikten sonra görüşlerini sorgulamaya başladı.

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"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız" - 2

Gezisi sırasında güneşin güneyde sürekli hareket ettiğine şahit olan Campanella, "Bazen hayatta yanılırsınız ve ben 24 saat güneş olmadığını düşünüyordum. Bundan emindim. Ama gerçek şu ki, güneş sizi çevreliyor. Bu ne anlama geliyor? Artık bunu sizin bulmanız gerekecek," ifadelerini kullandı.

"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız" - 3

Düz dünya teorisine inananlar, Antarktika'nın bir "buz duvarı" ile çevrili olduğunu ve güneşin her gün doğup battığını iddia ediyor. Ancak Campanella, bu teoriyi bizzat gözlemleriyle yalanladı.

Güneşin hareketlerini izledikten sonra YouTube'da yayınladığı videoda, "Dürüstçe 24 saat güneş olmadığına inanıyordum, şimdi dürüstçe olduğuna inanıyorum," dedi.

"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız" - 4

Campanella, inancını değiştirdiği için eleştirilere açık olduğunu belirterek, "Bunu söylediğim için bana dolandırıcı diyecekler. Ama dürüst olduğunuz için dolandırıcıysanız, öyle olsun," dedi.

Ancak teoriyi tamamen terk etmediğini belirten bazı açıklamalar da yaptı. "Bu tek bir veri noktasıdır ve tüm resmi kanıtlamaz," diyerek düz dünya inancını tamamen reddetmekten kaçındı.

"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız" - 5

JERAN CAMPANELLA KİMDİR?

73 binden fazla aboneye sahip GlobeBusters YouTube kanalının kurucularından olan Campanella, NASA karşıtı ürünler satan Jeranism.com adlı bir web sitesinin de sahibi.

Aynı zamanda kripto para danışmanlığı ve özel Zoom akşam yemeği etkinlikleri düzenleyen Campanella, düz dünya teorisinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor.

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