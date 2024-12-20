"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız"
Düz dünya teorisinin önde gelen savunucularından Jeran Campanella, Antarktika'ya yaptığı 35 bin dolarlık ( yaklaşık 1 buçuk milyon) bir keşif gezisiyle tartışmalı fikrini sorguladı. "Jeranism" adlı YouTube programını sunan ve GlobeBusters kanalının kurucusu olan Campanella, "Son Deney" adını verdiği görev kapsamında güneşin Antarktika'da yaz boyunca batıp batadığını ilk elden gözlemledi.
Dünya’nın düz olduğuna dair görüşleriyle bilinen Jeran Campanella, Antarktika’da 24 saat boyunca Güneş’in hareketlerini gözlemledikten sonra görüşlerini sorgulamaya başladı.