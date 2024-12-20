"Düz Dünya" teorisini kanıtlamak için milyonlar haracı: "Bazen yanılırsınız"

Campanella, inancını değiştirdiği için eleştirilere açık olduğunu belirterek, "Bunu söylediğim için bana dolandırıcı diyecekler. Ama dürüst olduğunuz için dolandırıcıysanız, öyle olsun," dedi.

Ancak teoriyi tamamen terk etmediğini belirten bazı açıklamalar da yaptı. "Bu tek bir veri noktasıdır ve tüm resmi kanıtlamaz," diyerek düz dünya inancını tamamen reddetmekten kaçındı.