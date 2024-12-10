Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi
Düzenli spor yapmak, kalp sağlığını iyileştirmenin yanı sıra kilo kontrolünün sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Bilim insanları, zihinsel güç üzerinde de olumlu etkileri olduğu kanıtlanan spor alışkanlığının, yeni bir faydasını keşfetti.
Londra Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, egzersiz yaptıktan sonra beynimizdeki kısa vadeli enerji artışının ertesi gün de devam ettiği keşfedildi. Araştırmaya göre, belirli bir günde normalden daha fazla orta ve yoğun fiziksel aktivite yapan bireyler, ertesi gün yapılan hafıza testlerinde daha başarılı sonuçlar elde etti.