Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi

Düzenli spor yapmak, kalp sağlığını iyileştirmenin yanı sıra kilo kontrolünün sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Bilim insanları, zihinsel güç üzerinde de olumlu etkileri olduğu kanıtlanan spor alışkanlığının, yeni bir faydasını keşfetti.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 1

Londra Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, egzersiz yaptıktan sonra beynimizdeki kısa vadeli enerji artışının ertesi gün de devam ettiği keşfedildi. Araştırmaya göre, belirli bir günde normalden daha fazla orta ve yoğun fiziksel aktivite yapan bireyler, ertesi gün yapılan hafıza testlerinde daha başarılı sonuçlar elde etti.

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Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 2

Uzmanlar, bu faydaların, merdiven çıkmak gibi basit egzersizlerle bile elde edilebileceğini belirtiyor. Kısa vadede egzersiz, beyne kan akışını artırarak, bilişsel işlevlere katkı sağlayan norepinefrin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımını uyarıyor. Bu nörokimyasal değişimlerin, egzersiz sonrası birkaç saat boyunca devam ettiği düşünülüyor.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 3

Sporun genel sağlık üzerindeki faydaları hakkında yapılan bir başka araştırmada, düzenli egzersizin beyin gelişimini desteklediği ve ruh halinin toparlanmasına katkı sağladığı ortaya çıkmıştı.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 4

İngiliz bilim insanlarının liderliğinde yürütülen son araştırmada ise yaşları 50 ile 83 arasında değişen katılımcılara 8 gün boyunca bilişsel testler yapıldı. 

Araştırma sonucunda, ortalama aktivite ve uyku seviyeleri dikkate alındığında, orta veya yoğun fiziksel aktivite yapan kişilerin, ertesi gün daha iyi çalışma ve epizodik bellek (olay hafızası) performansına sahip oldukları tespit edildi. Normalden fazla hareketsiz kalan kişilerin ise ertesi gün daha kötü bir çalışma belleğiyle güne başladıkları belirlendi.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 5

Dr. Mikaela Bloomberg, "Bulgularımız, egzersizin kısa süreli hafıza üzerindeki etkilerinin, düşündüğümüzden daha uzun süre devam edebileceğini gösteriyor. Bu faydalar egzersiz sonrası birkaç saat değil, ertesi güne kadar sürebilir. Özellikle derin uyku, hafıza gelişimine katkıda bulunuyor'' dedi.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 6

Tempolu yürüyüş, dans ya da birkaç kat merdiven çıkma gibi aktivitelerin kalp atış hızını artırdığını belirten uzman isim, ses getiren araştırmanın daha geniş bir katılımcı grubuyla tekrarlanması gerektiğini de vurguladı.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 7

Düzenli olarak yapılan aerobik egzersizler, kalp ve damar sistemini güçlendirir, kan basıncını dengeler ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Aynı zamanda, vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır, bu da genel enerji seviyelerinin yükselmesine katkı sağlar. Spor, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır ve kas kütlesini güçlendirir. Özellikle yaş ilerledikçe, kas ve kemik sağlığı daha önemli hale gelir.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 8

Spor yapmak, kilo kontrolü açısından da oldukça etkili bir yöntemdir. Düzenli egzersiz, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır ve vücut ağırlığının sağlıklı bir seviyede tutulmasına yardımcı olur.

Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi - 9

Spor yapmak konsantrasyonu ve zihinsel netliği artırır. Düzenli egzersiz, beyinde yeni bağlantılar oluşmasını teşvik eder ve böylece hafıza, dikkat ve genel bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmayı kolaylaştırır. Fiziksel aktivite, duygusal dengeyi sağlamak ve psikolojik sağlığı iyileştirmek için önemli bir araçtır.

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