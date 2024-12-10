Düzenli spor yapmanın yeni bir faydası keşfedildi

Londra Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, egzersiz yaptıktan sonra beynimizdeki kısa vadeli enerji artışının ertesi gün de devam ettiği keşfedildi. Araştırmaya göre, belirli bir günde normalden daha fazla orta ve yoğun fiziksel aktivite yapan bireyler, ertesi gün yapılan hafıza testlerinde daha başarılı sonuçlar elde etti.