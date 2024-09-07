Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları!

Ukrayna, Rus ordusuna karşı savaşında ateş saçan "ejderha insansız hava araçlarından" oluşan bir filoyu devreye soktu. Bu yaklaşım, her iki dünya savaşında da korkunç etkilere yol açan bir mühimmata modern bir yorum getiriyor ve düşman mevzilerinde mümkün olan en büyük hasarı sağlamayı hedefliyor. Ukrayna ordusu, övgüyle duyurduğu ejderhaları için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Saldırı İHA'ları intikam kanatlarımızdır, gökyüzünden doğrudan ateş getirir! Düşman için gerçek bir tehdit haline geliyorlar, başka hiçbir silahın ulaşamayacağı bir doğrulukla mevzileri yakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 1

"KORKUNÇ ETKİLERE YOL AÇAN MÜHİMMAT"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Telegram'da paylaştığı video da dahil olmak üzere sosyal medyada paylaşılan bir dizi videoda, alçaktan uçan insansız hava araçlarının Rus mevzilerine erimiş metalden oluşan ateş yığınları bıraktığı görülüyor.

Ukrayna ordusunun "ejderha insansız hava araçlarından" oluşan filosu korkunç etkilere yol açan bir mühimmata modern bir yorum getiriyor.

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Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 2

BİRLİKLERİ DOĞRUDAN ÖLDÜREBİLİR

Alüminyum tozu ve demir oksitten oluşan beyaz-ateşli karışım, termit olarak adlandırılır ve 2 bin 200 derece kadar sıcaklıklarda yanar.

Bu mühimmat, Rus birliklerinin siper olarak kullandığı ağaçları ve bitki örtüsünü hızla yakabilir, hatta birlikleri doğrudan öldürebilir veya etkisiz hale getirebilir.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 3

EFSANELERE KONU OLAN ALEV TOPLARI

İnsansız hava aracından düşerken termit, efsanelerde ejderhanın ağzından çıkan alevleri andırdığı için bu isimle anılır.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 4

"GÖKYÜZÜNDEN ATEŞ GETİREN İNTİKAM KANATLARI"

Ukrayna'nın 60. Mekanize Tugayı'nın sosyal medya paylaşımında, "Saldırı İHA'ları intikam kanatlarımızdır, gökyüzünden doğrudan ateş getirir! Düşman için gerçek bir tehdit haline geliyorlar, başka hiçbir silahın ulaşamayacağı bir doğrulukla mevzilerini yakıyorlar" ifadeleri yer aldı.

Askeri analistlere göre Ukrayna'nın termit insansız hava araçlarının asıl etkisi korku yaratmak.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 5

SAVAŞTA YAKICI SİLAHLAR

Termit, metal de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi kolayca yakabilir. Bu nedenle kullanıldığında yakıcı etkisinden korunmanın çok az yolu vardır.

1890'lı yıllarda bir Alman kimyager tarafından keşfedilmiş ve ilk olarak demir yolu raylarının kaynaklanmasında kullanılmıştır.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 6

SAVAŞLARI DEĞİŞTİREN SİLAH

I. Dünya Savaşı sırasında Almanların termiti zeplinlerden İngiltere'ye bomba olarak atmasıyla askeri gücü kısa sürede ortaya çıktı.

Almanya ve müttefikleri, II. Dünya Savaşı'nda termit hava bombalarını kullandılar.

Ukrayna daha önce Rus tanklarını kalıcı olarak etkisiz hale getirmek için insansız hava araçlarından atılan termitleri kullanmıştı.

Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları! - 7

TERMİT İNSANLARA NE YAPAR?

Uluslararası hukuka göre termit askeri amaçlı kullanımı yasak değil, ancak insan vücudu üzerindeki korkunç etkileri nedeniyle sivil hedeflere karşı kullanımı yasak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, termit gibi yakıcı silahlarla ilgili 2022 tarihli raporunda, bunların "korkunç insani maliyetlerle" kötü bir şöhrete sahip olduğunu, dördüncü veya beşinci derece yanıklara yol açtığını belirtti.

Termitin insanlarla temas ettiğinde kaslara, bağlara, tendonlara, sinirlere, kan damarlarına ve hatta kemiklere zarar verebildiği aktarıldı.

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