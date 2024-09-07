Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları!
Ukrayna, Rus ordusuna karşı savaşında ateş saçan "ejderha insansız hava araçlarından" oluşan bir filoyu devreye soktu. Bu yaklaşım, her iki dünya savaşında da korkunç etkilere yol açan bir mühimmata modern bir yorum getiriyor ve düşman mevzilerinde mümkün olan en büyük hasarı sağlamayı hedefliyor. Ukrayna ordusu, övgüyle duyurduğu ejderhaları için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Saldırı İHA'ları intikam kanatlarımızdır, gökyüzünden doğrudan ateş getirir! Düşman için gerçek bir tehdit haline geliyorlar, başka hiçbir silahın ulaşamayacağı bir doğrulukla mevzileri yakıyorlar" ifadelerini kullandı.
"KORKUNÇ ETKİLERE YOL AÇAN MÜHİMMAT"
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Telegram'da paylaştığı video da dahil olmak üzere sosyal medyada paylaşılan bir dizi videoda, alçaktan uçan insansız hava araçlarının Rus mevzilerine erimiş metalden oluşan ateş yığınları bıraktığı görülüyor.
Ukrayna ordusunun "ejderha insansız hava araçlarından" oluşan filosu korkunç etkilere yol açan bir mühimmata modern bir yorum getiriyor.