Efsanelere konu olan mühimmat: Ukrayna'nın ejderhaları!

SAVAŞTA YAKICI SİLAHLAR

Termit, metal de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi kolayca yakabilir. Bu nedenle kullanıldığında yakıcı etkisinden korunmanın çok az yolu vardır.

1890'lı yıllarda bir Alman kimyager tarafından keşfedilmiş ve ilk olarak demir yolu raylarının kaynaklanmasında kullanılmıştır.