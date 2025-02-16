Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu!

Yunan adalarında giderek artan sismik kriz, bölge halkında endişe yaratıyor. Bilim insanları, özellikle Santorini altındaki su altı yanardağı ve çevresinde magma hareketlerinin gözlemlendiğini belirtiyor. Adada özellikle geceleri duyulan gizemli uğultu, denizin altında kırılan fayların sesi olabilir. Bu sırada kaydedilen deniz tabanı verileri ve sismik ölçümler, uzmanlar tarafından yakından izleniyor. İşte Santorini'deki sismik krizde son durum...

Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu! - 1

SANTORİNİ DEPREMLERLE SARSILIYOR

Yunanistan'ın turizm adası Santorini hala güçlü depremlerle sarsılıyor. Adada kalan az sayıda kişi sürekli olağanüstü hal durumundan bıkmış durumda.

Çoğu deprem uzmanı, çok güçlü bir sarsıntının hala bir olasılık olduğunu söylerken, bunun 1956'da bölgeyi vuran depreme hiç benzemeyeceğini söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu! - 2

"DEPREMLER VOLKANİK HAREKETLİLİKLE BAĞLANTILI"

Yunanistan'daki Patras Üniversitesi Jeoloji Profesörü Avraam Zelilidis, Kiklad Adaları'ndaki sismik aktivitelerin volkanik hareketlilikle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Ta Nea'nın haberine göre son ölçümler sulardaki sıcaklık artışı, bulanıklık ve volkanik alanlardaki yükselmelerle birleşerek deprem riskini ortaya koyuyor.

Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu! - 3

SU ALTINDAKİ YANARDAĞDA HAREKETLİLİK

Santorini, İos, Amorgos ve Anafi arasında devam eden sismik hareketlilik, Kiklad Adaları açıklarındaki Kolumbo su altı yanardağıyla ilgili endişeleri artırıyor.

Zelilidis, yeni bir krater oluşma ihtimali olduğunu vurgularken, magma hareketlerinin devam etmesi halinde küçük ölçekli sarsıntıların devam edebileceğini belirtti.

Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu! - 4

GİZEMLİ UĞULTU PANİK YARATTI

Santorini'de devam eden deprem dalgaları ve gece boyunca duyulan gizemli uğultu, ada halkında endişe uyandırıyor.

Bilim insanları, bu durumun yanardağ aktivitesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Son depremler, bölge halkının alışık olmadığı bir uğultuyu beraberinde getirdi. Mevzubahis ses, su atı yanardağından yükselen magma hareketinden kaynaklanıyor olabilir.

Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu! - 5

"HALK KIRILAN FAYLARIN SESİNİ DUYUYOR"

Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Kostas Synolakis, kaydedilen sarsıntıların volkanik olduğunu ve Santorini altında bir magma hareketliliği yaşandığını belirtti.

Uzmanlara göre halk, denizin altında kırılan fayların sesini duyuyor. Ada açıklarındaki deniz tabanı verileri ve sismik ölçümler, uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

Santorini'deki volkanik hareketliliğin nasıl gelişeceği önümüzdeki haftalarda daha netlik kazanacak.

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