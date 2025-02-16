Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu!

SU ALTINDAKİ YANARDAĞDA HAREKETLİLİK

Santorini, İos, Amorgos ve Anafi arasında devam eden sismik hareketlilik, Kiklad Adaları açıklarındaki Kolumbo su altı yanardağıyla ilgili endişeleri artırıyor.

Zelilidis, yeni bir krater oluşma ihtimali olduğunu vurgularken, magma hareketlerinin devam etmesi halinde küçük ölçekli sarsıntıların devam edebileceğini belirtti.