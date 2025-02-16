Ege Denizi'nde sular ısındı: Santorini'de kırılan fayların korkutan uğultusu!
Yunan adalarında giderek artan sismik kriz, bölge halkında endişe yaratıyor. Bilim insanları, özellikle Santorini altındaki su altı yanardağı ve çevresinde magma hareketlerinin gözlemlendiğini belirtiyor. Adada özellikle geceleri duyulan gizemli uğultu, denizin altında kırılan fayların sesi olabilir. Bu sırada kaydedilen deniz tabanı verileri ve sismik ölçümler, uzmanlar tarafından yakından izleniyor. İşte Santorini'deki sismik krizde son durum...
SANTORİNİ DEPREMLERLE SARSILIYOR
Yunanistan'ın turizm adası Santorini hala güçlü depremlerle sarsılıyor. Adada kalan az sayıda kişi sürekli olağanüstü hal durumundan bıkmış durumda.
Çoğu deprem uzmanı, çok güçlü bir sarsıntının hala bir olasılık olduğunu söylerken, bunun 1956'da bölgeyi vuran depreme hiç benzemeyeceğini söylüyor.